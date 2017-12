Cetona festeggia le Feste in musica con i Concerti degli Auguri

Doppio appuntamento venerdì 29 dicembre e venerdì 5 gennaio

Un doppio appuntamento musicale per salutare il 2017 e accogliere il 2018. E’ quello in programma a Cetona con i Concerti degli Auguri, che animeranno il borgo venerdì 29 dicembre, alle ore 21, nella Sala San Lazzaro e venerdì 5 gennaio, ancora alle ore 21, nella Sala Santissima Annunziata. I due appuntamenti sono promossi dal Comune di Cetona in collaborazione con la Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, l’Istituto di Musica “Hans Werner Henze” e l’Associazione Piazze 2000.Il primo dei due Concerti degli Auguri, venerdì 29 dicembre, vedrà protagonista il duo composto da Massimiliano Cuseri, al pianoforte, e Francesco Darmanin al clarinetto, mentre la vigilia dell’Epifania sarà animata dalla musica del Quartetto di tromboni glissato composto da Andrea Soldani, Andra Falsini e Niccolò Pontenani al trombone tenore e Stefano Centini al trombone basso, che proporranno un ricco repertorio musicale italiano e internazionale.