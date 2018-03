Cetona: l’integrazione passa da azioni concrete sul territorio

Due progetti per impegnare i migranti in attività di pubblica utilità e in creazioni artigianali

Iniziative promosse con la collaborazione della Misericordia di Chiusi e l’associazione Loop La Loop

Attività concrete e vicine alla comunità per favorire l’integrazione dei migranti. Sono quelle che si stanno portando avanti a Cetona coinvolgendo i richiedenti asilo ospiti sul territorio in attività di pubblica utilità, grazie alla collaborazione con la Venerabile Confraternita di Santa Maria della Misericordia di Chiusi, e in un progetto di microimprenditoria sostenuto dall’associazione Loop La Loop di Cetona, con la realizzazione di guanti e cappelli utilizzando lana recuperata attraverso numerose donazioni e lezioni di artigianato tenute dai migranti agli alunni della scuola primaria cetonese.Le attività di pubblica utilità promosse con la Venerabile Confraternita di Santa Maria della Misericordia di Chiusi partiranno nei prossimi giorni, appena le condizioni metereologiche saranno più favorevoli, e prevedono il coinvolgimento di quattordici migranti ospiti dell’Ostello “La Cocciara” di Cetona nella cura del patrimonio e del verde pubblico attraverso piccoli lavori di pubblica utilità.Il progetto di micro-imprenditoria con l’associazione Loop La Loop, invece, sta coinvolgendo da alcune settimane i migranti che collaborano con l’associazione sia in attività artigianali e creative che nella loro gestione come una vera e propria microimpresa. I richiedenti asilo, infatti, raccolgono la lana che viene loro donata e realizzano, con la loro creatività e fantasia, guanti e cappelli che vengono, poi, messi in vendita per raccogliere fondi di autosostentamento. Attraverso il progetto i migranti stanno imparando anche a pianificare la loro attività e a promuoverla utilizzando gli strumenti social e altre attività di marketing, lavorando in team e insegnando la loro attività ai bambini della scuola primaria di Cetona.