Al via ''In Centro a Cetona'', progetto di partecipazione aperto a tutti

Sabato 31 marzo primo incontro dell’iniziativa che punta a migliorare vivibilità e viabilità

Si intitola “In Centro a Cetona” il progetto di partecipazione e cittadinanza attiva che prenderà il via sabato 31 marzo in Piazza Garibaldi per coinvolgere i cittadini nel miglioramento della vivibilità del centro storico. L’iniziativa proporrà tre incontri fino a giugno, insieme a sopralluoghi, laboratori e momenti pubblici di confronto in cui tutti potranno esprimere il loro punto di vista: dai residenti, adulti e ragazzi, ai turisti, dalle associazioni ai commercianti e operatori economici. Il progetto è promosso dall’amministrazione comunale con risorse ricevute dall’APP, Autorità regionale per Promozione della Partecipazione sulla base della legge regionale numero 46 del 2013 dedicata alla partecipazione e conta sul supporto della società Eubios, specializzata in progetti partecipativi.I tre incontri. Il primo appuntamento, in programma sabato 31 marzo dalle ore 10 alle ore 12.30 in Piazza Garibaldi, si intitola “Vediamoci in Piazza” e sarà un’occasione per far conoscere il progetto e raccogliere le prime opinioni e punti di vista su vivibilità e viabilità nel centro storico di Cetona. Martedì 17 aprile sarà la volta di “Colleghiamo le idee”, con un confronto pubblico per mettere insieme le proposte ricevute anche con altre attività di coinvolgimento, mentre venerdì 8 giugno la Sala Santissima Annunziata ospiterà il terzo e ultimo incontro intitolato “Facciamo il punto”, per sintetizzare proposte e possibili soluzioni.“Il progetto ‘In Centro a Cetona’ - spiega Eva Barbanera, sindaco di Cetona - punta a migliorare l’accoglienza e la permanenza nel nostro paese, con attenzione sia ai cittadini che ai turisti, di ogni età. Il valore e la qualità della nostra iniziativa sono stati riconosciuti dall’Autorità regionale per Promozione della Partecipazione e questo ci ha permesso di coinvolgere gli esperti che ci affiancheranno nello sviluppo del progetto. Insieme a loro partiremo dall’analisi della situazione attuale e delle trasformazioni degli ultimi decenni e guarderemo al futuro tenendo conto di idee, riflessioni e contributi che arriveranno da tutti coloro che vorranno partecipare al progetto e che ringrazio fin da ora”.Per ulteriori informazioni sul progetto, è possibile visitare il sito www.incentroacetona.it , scrivere all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure contattare il numero 335-7613465.