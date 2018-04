Cetona ospita i ''gemelli preistorici'' della Valle di Ledro

Alunni trentini ospiti degli amici cetonesi fino a venerdì 13 aprile

Cetona consolida il gemellaggio ‘preistorico’ che da dieci anni unisce il Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona e il Museo delle Palafitte di Ledro, in provincia di Trento. L’iniziativa si rinnova periodicamente con scambi culturali rivolti ad alunni delle scuole primarie e ha portato nella Valle di Ledro, nelle scorse settimane, alcuni alunni cetonesi che ieri, mercoledì 11 aprile hanno accolto due classi terze in arrivo dal Trentino, ospiti a Cetona fino a domani, venerdì 13 aprile.Durante i giorni di permanenza a Cetona, gli ospiti trentini potranno scoprire la Preistoria sul Monte Cetona visitando il Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona e il Parco archeologico-naturalistico e Archeodromo di Belverde, oltre a partecipare ad attività ludico-didattiche per imparare giocando come viveva l’Uomo in tempi antichissimi nel territorio compreso tra il Monte Cetona e la Valdichiana. Un programma analogo è stato rivolto nelle scorse settimane ai bambini della classe terza della scuola primaria di Cetona, che, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno potuto conoscere l’ambiente, le strategie di sopravvivenza, i riti e le credenze della popolazione che visse sulle rive del piccolo Lago di Ledro circa quattromila anni fa.“Il gemellaggio fra Cetona e la Valle di Ledro - spiega Eva Barbanera, sindaco di Cetona - è iniziato nel 2008 tra i due musei e si è, poi, allargato agli istituti scolastici, radicandosi fortemente nelle due comunità. Grazie a questa iniziativa didattica, si sono incontrati circa duecento bambini di Cetona, con ‘pionieri’ che oggi hanno fra i 16 e i 17 anni, e oltre quattrocento coetanei della Valle di Ledro. L’amministrazione comunale continua a sostenere questa attività con grande convinzione, trovando anche il pieno appoggio del corpo docente e della dirigenza del nostro istituto scolastico e delle famiglie dei ragazzi coinvolti, che ringrazio per la disponibilità e la collaborazione”.