Cetona: due incontri pubblici sul nuovo Piano Operativo

Venerdì 18 maggio doppio appuntamento a Piazze e Cetona per conoscere lo strumento urbanistico

Due incontri pubblici per condividere con i cittadini il Piano Operativo avviato nei mesi scorsi dal Comune di Cetona come nuova definizione dell'ex regolamento urbanistico. Sono quelli in programma venerdì 18 maggio alle ore 18 a Piazze, nella Sala San Lazzaro, e alle ore 21 a Cetona, nella Sala Santissima Annunziata. Il doppio appuntamento, organizzato dall’amministrazione comunale, vedrà la partecipazione degli architetti Elisabetta Marcellini, responsabile dell’ufficio urbanistica del Comune di Cetona, e Antonio Mugnai, capogruppo del Raggruppamento temporaneo di professionisti, RTP, incaricato di redigere il Piano Operativo.Il nuovo Piano Operativo del Comune di Cetona nasce nel rispetto di quanto previsto dall'ultima legge regionale della Regione Toscana in materia di governo del territorio e conterrà informazioni e previsioni obbligatorie per favorire lo sviluppo sostenibile del territorio valorizzando il recupero del patrimonio edilizio esistente e tenendo conto delle esigenze di tutela e conservazione del contesto storico e naturale di Cetona.I due incontri pubblici in programma venerdì 18 maggio fanno parte dell’iter che porterà all’adozione del nuovo Piano Operativo, e alla sua successiva approvazione, e che prevede momenti di informazione pubblica e di promozione della partecipazione della comunità coordinati dal Segretario comunale di Cetona nel suo ruolo di Garante della comunicazione previsto dalla legge regionale della Regione Toscana. La redazione del Piano Operativo conta su oltre 90 mila euro stanziati dal Comune di Cetona con risorse proprie e sta coinvolgendo un raggruppamento temporaneo di professionisti composto da architetti, geologi e ingegneri che ha vinto la gara di appalto in base alle caratteristiche qualitative offerte.