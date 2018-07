Chianciano Terme prima ''City Shiatsu Friendly''

Sindaco Andrea Marchetti: “Le terme di Chianciano per la cura del corpo e della mente e luogo di socializzazione come era in uso nelle antiche terme Romane”

Con la firma della convenzione “City Shiatsu Friendly” Partner Apos, siglata tra il Comune di Chianciano Terme, Terme di Chianciano SpA e APOS (Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu), la cittadina termale conquista un importante primato, e diventa la prima città ad essere amica dello Shiatzu. Grazie, infatti, alla sigla di questa convenzione, il Comune, le Terme di Chianciano e APOS danno il via ad un reciproco rapporto di collaborazione per assicurare lo svolgimento e l’ospitalità di eventi Shiatsu a livello nazionale e regionale nella città di Chianciano Terme. Ma questo non è l’unico intento, perché Chianciano con le sue terme vuole trasformarsi in qualcosa di più. A svelarlo è stato il Sindaco di Chianciano Terme, Andrea Marchetti in occasione della conferenza stampa e firma della convezione di “City Shiatsu Friendly”, che si è svolta (oggi) 10 luglio presso la sala del Consiglio Comunale alla presenza oltre che del Sindaco di Massimo Rondoni, in rappresentanza di Terme di Chianciano SpA e di Maicol Rossi, Presidente Nazionale di APOS - Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu. Il Sindaco ha sottolineato l’importanza e la funzione che oggi deve avere le stazione termale di Chianciano Terme.“Le terme di Chianciano Terme - ha affermato il Sindaco Andrea Marchetti - come ai tempi degli antichi Romani, luogo ricreativo, occasione di socializzazione, di divertimento e di sviluppo di attività. I Romani utilizzavano i monumentali impianti termali e li frequentavano per la cura del corpo e della mente. Stiamo lavorando, in sinergia con le Terme di Chianciano SpA per diventare la città del benessere a tutto tondo e anche la firma di questa convenzione aggiunge un tassello per continuare a lavorare in questo senso”.E quella di essere ora anche la prima città ad essere ufficialmente città dello Shiatsu non fa altro che confermare gli intenti dichiarati dal Sindaco. Si, perché lo Shiatsu è una disciplina evolutiva che, oltre a valorizzare le risorse vitali di ambedue le persone coinvolte nella pratica, genera una miglior qualità della vita qualsiasi sia l’età, la condizione, lo stato di benessere o di disagio dei soggetti coinvolti ed i benefici dello Shiatsu, sul piano sintomatico e della prevenzione, sono frutto di un naturale processo di “autoguarigione” connesso al generale miglioramento della vitalità.“Sappiamo oramai anche dai numerosi convegni che sono stati promossi qui a Chianciano Terme in collaborazione con Terme di Chianciano e UPMC Chianciano (UPMC Institute for Health Chianciano Terme) - ha concluso il Sindaco - che un corretto stile di vita, il mangiare sano e consapevole, la cura della nostra mente, limitare lo stress evita anche diverse patologie. E’ per questo che stiamo lavorando per far diventare la “città ideale” del benessere psico-fisico”.Presenti alla firma della convenzione, oltre al Presidente nazionale APOS, il Presidente APOS della Toscana Laura Frati ed il segretario nazionale Marco Ricci.