Divieto di transito a tutti i veicoli aventi una massa a pieno carico superiore a 3,5 t., del tratto di SP 146 ''Di Chianciano'' interessato da movimento franoso

La Provincia di Siena comunica che, a seguito della frana verificatasi al km 18,200 della Strada Provinciale 146, nel territorio di Chianciano Terme, nel tratto che, provenendo da Montepulciano, precede la località Castagneti ed il Cimitero del comune termale, dal giorno 16 luglio alle ore 08.00 è istituito divieto di transito per tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate."La limitazione - spiega la Provincia -, che sarà revocata a termine dei lavori, si è resa necessaria per permettere l’esecuzione di “terre armate” per consolidare la parte a valle della frana, ricostruire la parte in rilevato a sicurezza della sede stradale e completare così l’intervento di ripristino.Al fine di poter eseguire i lavori in sicurezza e scongiurare la pubblica incolumità agli utenti della strada, è dunque necessario, in via cautelativa, limitare il transito veicolare a talune categorie di veicoli, con limitazione di massa a pieno carico superiore a 3,5t.Il transito in sicurezza è comunque garantito con la limitazione su una sola corsia di marcia e solo per talune categorie di veicoli.La ditta esecutrice dovrà provvedere alla apposizione, manutenzione, sorveglianza della segnaletica di cantiere atta a regolamentare la circolazione nel rispetto di quanto sopra e secondo le norme previste.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare".