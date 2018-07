Chianciano Terme: da lunedì 16 luglio modifiche ai percorsi dei bus

In programma nuovi interventi di messa in sicurezza del versante sulla SP 146 interessato dalla frana di primavera, all'altezza del km. 18+200.Variazioni per le linee 139, FT4, FT5, T4B e RS4A Chianciano, a causa lavori di messa in sicurezza del versante, dalle ore 8 di lunedì 16 luglio 2018, fino al completamento dei lavori, sarà chiusa al transito degli autobus la strada provinciale 146 per Chianciano al Km. 18+200.Modifiche linee extraurbane 139-FT4-FT5-T4B-RS4Tutte le corse interessate saranno deviate da Chianciano (piazza Gramsci) – Montallese – Acquaviva – Nottola – Montepulciano e viceversa. Gli autobus extraurbani non effettueranno la fermata a Chianciano piazza Gramsci ma le fermate provvisorie collocate in via Trasimeno.Durante il periodo dei lavori saranno soppressi i collegamenti diretti della linea FT4 da Chianciano e Montepulciano per Sant’Albino e viceversa.Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.tiemmespa.it.