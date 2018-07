Lavori sulla SP146: da martedì servizio navetta tra Chianciano e Sant'Albino

Il servizio, attivato da Tiemme Spa, sarà garantito dal lunedì al sabato fino alla conclusione dei lavori

Da domani, martedì 17 luglio, Tiemme attiverà un servizio navetta per garantire collegamenti Tpl tra Chianciano e Sant’Albino, frazione del comune di Montepulciano, visti i lavori di ripristino che interesseranno il tratto della SP146 tra Chianciano Terme e Montepulciano.Partenze da Chianciano Autostazione-piazza Italia-piazza Gramsci per S. Albino:ore 07.55 (arrivo a S. Albino ore 08.20)ore 08.35 (arrivo a S. Albino ore 08.50)ore 09.05 (arrivo a S. Albino ore 09.30)ore 10.10 (arrivo a S. Albino ore 10.35)ore 11.05 (arrivo a S. Albino ore 11.30)Partenza da S. Albino per piazza Gramsci -piazza Italia - Chianciano Autostazione :ore 09.30 (arrivo a Chianciano ore 09.55)ore 10.35 (arrivo a Chianciano ore 11.00)ore 11.30 (arrivo a Chianciano ore 11.55)ore 12.20 (arrivo a Chianciano ore 12.35)ore 13.00 (arrivo a Chianciano ore 13.25).Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, fino alla conclusione dei lavori e al ripristino delle normali condizioni di viabilità.Le modifiche alla viabilità, infatti, prevedono che le corse delle linee extraurbane 139, FT4, FT5, T4B e RS4 siano deviate da Chianciano (piazza Gramsci) – Montallese – Acquaviva – Nottola – Montepulciano e viceversa. Gli autobus extraurbani non effettueranno la fermata a Chianciano piazza Gramsci ma le fermate provvisorie collocate in via Trasimeno. Durante il periodo dei lavori sono soppressi i collegamenti diretti della linea FT4 da Chianciano e Montepulciano per Sant’Albino e viceversa, sostituiti quindi dal servizio navetta.