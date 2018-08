Turismo: consegnati i primi attestati con il marchio ''Chianciano Terme for Family''

Il marchio è registrato ed è di proprietà del Comune di Chianciano Terme

Comune di Chianciano Terme e stakeolders puntano al turismo d’eccellenza nei servizi di ristorazione, ricettivi e commerciali rivolti ai bambini e le loro famiglie

Consegnati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta oggi, giovedì 23 agosto, nella Sala del Consiglio Comunale gli attestati in seguito al rilascio della licenza d’uso del marchio “Chianciano Terme for Family” alle diverse strutture commerciali, che ad oggi ne hanno fatto richiesta, che al loro interno hanno tutte le caratteristiche per l’ospitalità e la ricettività di famiglie con bambini. Questi gli attestati rilasciati: per le attività ricettive Hotel Miralaghi; per la ristorazione Hotel Miralaghi, Ristorante delle Piscine Termali e Ristorante Il Colosseo; per le attività commerciali Liuteria di Toni De Stefano. Attestato e licenza anche a Terme di Chianciano SpA per le Piscine Termali Theia, un vero e proprio “paradiso” per le famiglie ed i bambini, dove, già dal 2017 è a disposizione una nuova piscina esterna, una piscina interna per i bimbi oltre a un centro benessere per le famiglie.Il marchio “Chianciano Terme for Family”, progettato da Qualità e Sviluppo Rurale srl, società operante nel settore della valorizzazione territoriale, è di proprietà esclusiva del Comune di Chianciano Terme ed ha per obiettivo di realizzare un percorso di certificazione territoriale familiare, al fine di accrescere, tramite il rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative per la famiglia, l’attrattività territoriale, nonché sostenere lo sviluppo locale attraverso il coinvolgimento di tutte le organizzazioni interessate. Il marchio riguarderà le strutture ricettive, gli esercizi commerciali e i ristoranti. Sarà la stessa società Qualità e Sviluppo Rurale srl, incaricata dall’Amministrazione comunale di Chianciano Terme fino al 2019, a seguire l’iter delle domande e verificare che le strutture abbiano i requisiti per ottenere il rilascio del marchio. La richiesta ed il rilascio della licenza del marchio è gratuita.“Chianciano Terme sino a pochi anni fa non ha mai pensato alle politiche delle famiglie e dei più piccoli, specialmente per quanto riguarda l’offerta turistica – ha affermato il Sindaco di Chianciano Terme, Andrea Marchetti -. Nel nostro programma di mandato questo è stato un punto centrale, perseguito di comune accordo anche con le nostre Terme pensando all’evoluzione all’interno delle Piscine Termali Theia con la creazione di una apposita area benessere per i bambini. Questo marchio punta a favorire il turismo delle famiglie e ogni cosa deve essere pensata appositamente per rendere la vacanza dei più piccoli e di mamma e papà un momento di incontro, relax e divertimento. Tutto questo sarà possibile se le strutture ricettive, la ristorazione e le strutture commerciali, offriranno servizi pensati appositamente per le famiglie con bambini”.Strettamente connesso al marchio "Chianciano Terme For Family" è il “Clan di Giano”, una favola che narra della creazione della cittadina, i cui protagonisti sono dodici animaletti dai nomi inusuali e curiosi, fedelmente ripresi da quelli delle divinità etrusche e romane, che rappresentano le nostre origini. Sono loro che accompagnano piccoli e grandi alla scoperta della città: dalle terme, ai parchi; dagli alberghi alle aree sportive; dal centro storico ai musei, senza tralasciare le specialità tipiche della tradizione culinaria chiancianese e toscana.“Dallo studio, condotto dal gruppo di lavoro – ha affermato l’Assessore alla Cultura del Comune di Chianciano Terme, Danila Piccinelli – è emerso che in realtà dove già è stata creata un'offerta ‘For Family’ sono nate delle sinergie tra strutture di ricezione ed offerta di servizi, culturali e non, per i piccoli ospiti. Un’esperienza interessante a livello nazionale è quella del consorzio Italy Family Hotel ( www.italyfamilyhotels.it ), che ha creato sinergie con diversi partner ed è questo l’obiettivo che intendiamo perseguire con il nostro marchio ‘Chianciano Terme for Family’ quello di attivare meccanismi che portino ad un’azione combinata e contemporanea tra aziende di qualità ed istituzioni culturali e sportive del nostro territorio”.All’inizio del 2018 il Comune di Chianciano Terme ha messo a punto il progetto per la registrazione del marchio "Chianciano Terme for Family". Il marchio è stato voluto dall’Amministrazione comunale pensando di attivare una progettualità finalizzata alle famiglie ed ai bambini, ospiti importanti per la cittadina termale. L’Amministrazione Comunale, prima di arrivare alla registrazione del marchio, ha attivato un percorso che ha coinvolto tutti gli stakeolders della città (Associazioni di Categoria, Centro Commerciale Naturale, Pro-Loco) i quali hanno lavorato ad una serie di progetti rivolti ai bambini e alle loro famiglie. Il logo è stato realizzato da Andrea Pisano.Il marchio è di proprietà esclusiva del Comune di Chianciano Terme (titolare del marchio), che sorveglierà sul suo corretto uso avvalendosi di un organismo di vigilanza e controllo. Spetta al titolare del marchio: dettare le politiche per lo sviluppo del logo/marchio e la tutela da contraffazioni o alterazioni; detterà le politiche per la sua promozione, anche avvalendosi di organismo di promozione. Il regolamento del marchio prevede il rilascio della licenza d'uso per tre tipologie di attività: ricettive, ristorazione e commerciali e tre gradi di standard: argento, oro e platino.Dal 22 febbraio 2018 è possibile, per coloro che rientrano nelle categoria e che hanno i requisiti previsti dal Regolamento “Chianciano Terme for Family”, possono fare la domanda per la richiesta di licenza d'uso, scrivendo a: ctforfamily@chianciano-terme.si.itIl Regolamento “Chianciano Terme for Family” è visionabile e scaricabile dal sito del Comune di Chianciano Terme al seguente link: http://www.comune.chianciano-terme.siena.it/on-line/Home/ChiancianoTermeforFamily.html