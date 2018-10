Il confronto si svolgerà alle ore 18 presso locali del Centro Giovani, La Cripta di Chianciano Terme

Tappa senese per Gianni Cuperlo che domani, venerdì 12 ottobre, sarà a Chianciano Terme in occasione della 70° edizione della Festa de L’Unità. L'appuntamento sarà ospitato, dalle ore 18, nei locali del Centro Giovani, La Cripta di Chianciano Terme. All’incontro parteciperanno il segretario provinciale del Pd Andrea Valenti e Gianni Cuperlo della segreteria nazionale del Partito democratico, che interverrà per presentare il suo libro "In Viaggio - la sinistra verso nuove terre".