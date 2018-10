Urbanistica: il Consiglio comunale di Chianciano Terme ha deliberato l'avvio del procedimento per la terza variante al Piano Operativo Comunale

La nuova variante ha la finalità ad ammettere la realizzazione di W.C. nei manufatti agricoli amatoriali

Incontro pubblico giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare

Lo scorso 2 ottobre 2018 il Consiglio Comunale di Chianciano Terme ha deliberato l'avvio del procedimento della terza variante al Piano Operativo Comunale (relativa alla modifiche dell'art. 38 delle N.T.A.), che interessa i manufatti per attività agricola amatoriale o per il ricovero di animali domestici o per aziende di piccole dimensioni (con superfici inferiori a quelle da PTC art. 37 comma 5 della L.R. 65/2014). Questa variante ha la finalità ad ammettere la realizzazione di un W.C. a tutti quei servizi di manufatti realizzati per le attività agricole amatoriali. Al fine di spiegare meglio e di entrare nel merito di questa variante, l’Amministrazione comunale invita tecnici e cittadini a partecipare all’incontro pubblico che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Chianciano Terme (Via Solferino 3 – piano primo), giovedì 25 Ottobre 2018 alle ore 11. Durante l’incontro sarà possibile fornire contributi che saranno valutati durante la formazione della variante o al solo fine di prendere atto di quanto previsto da questa variante (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 lett. d delle Linee Guida sui livelli partecipativi, approvate con D.G.R. 1112 del 16 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 36 comma 5 della Legge Regione Toscana n. 65 del 2014).Per ulteriori informazioni è a disposizione il Garante dell'Informazione e della Partecipazione per il Piano Operativo del Comune di Chianciano Terme, Geom. Buzzico Gabriele, che riceve dalle ore 10.00 alle ore 13.00 su appuntamento telefonando al 0578 652311 – E-mail: garante@comune.chianciano-terme.si.it.Si ricorda che la documentazione relativa all'avvio del procedimento per la variante è consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente, raggiungibile tramite il seguente link: