Chianciano Terme: iniziano gli allestimenti per ''Il paese di Babbo Natale''

Incantevoli scenografie natalizie, attrazioni luminose, mercatini e tanti spettacoli con i protagonisti delle serie tv più amate da ragazzi e bambini

E' arrivato il freddo e le atmosfere natalizie iniziano a farsi sentire. Chianciano Terme, piccola e incantevole città termale della provincia di Siena si prepara all'allestimento dell'evento più magico dell'anno, la quinta edizione de Il Paese di Babbo Natale, il parco a tema che aprirà i battenti venerdì 24 novembre, pronto ad accogliere, come ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia.Un'edizione che si preannuncia straordinaria: ampliata nell'offerta degli spettacoli e soprattutto nelle scenografie, costruite appositamente all'interno del Parco, dove verrà allestita l'abitazione vera e propria di Babbo Natale, ma anche tantissime altre ambientazioni a tema natalizio, come la fabbrica dei giocattoli, percorribile tramite un trenino elettrico, i castelli all'interno dei quali verrà allestito il truccabimbi, il tunnel di luce e tanti altri. L'offerta è vastissima e non riguarda solamente il Parco Acquasanta, il secolare parco termale dove verrà allestita l'abitazione di Babbo Natale, ma riguarda l'intera città, dalle luminarie imponenti, alle attrazioni in ogni angolo della città, dai mercatini natalizi, alle incantevoli decorazioni dei negozi, con vetrine allestite a tema. E poi ancora presepi d'autore ed un delizioso trenino turistico, il Polar Express, che trasporterà i visitatori facendo tappa nei luoghi delle principali attrazioni.Il Paese di Babbo Natale vero e proprio sorgerà nel fiabesco Parco Acqua Santa. Qui sentieri nel verde e alberi secolari custodiscono il magico “regno” del Natale con tante attrazioni per sognare a occhi aperti e scoprire la baita in cui vive Babbo Natale a cui consegnare personalmente la propria letterina.All'interno del Parco è stato allestito anche uno spazioso e confortevole teatro al coperto, dove prenderanno vita importanti spettacoli per grandi e piccini: dalle due amate protagoniste della serie in onda su Rai Gulp, "Maggie e Bianca", allo spettacolo di Coccole Sonore Live, il celebre Canale YouTube con milioni di visualizzazioni. Ma ci sarà anche Arnaldo Mangini, famoso per essere il sosia ufficiale internazionale di Mr. Bean e poi ancora lo spettacolo di Edwar Mani di Forbice, il sosia di Jack Sparrow e la compagnia teatrale di Voci e Progetti, con gli spettacoli di "Natale al Paese delle Favole, apprezzatissimi nella scorsa edizione.Per i visitatori sarà anche l'occasione per rilassarsi alle Terme Sensoriali, che si trovano all'interno del Parco Acquasanta e che offrono il servizio di Baby sitting per i genitori che usufruiranno dei servizi termali (per maggiori informazioni 0578.68501).L'evento, che prevede l'ingresso al parco e spettacoli e animazioni durante tutti i fine settimana, si concluderà il 6 gennaio, e sarà a cura di Jolly Service Srl; special partner il Comune e Pro Loco di Chianciano Terme.Maggiori informazioni su www.paesedibabbonatale.it o sulla pagina facebook (https://www.facebook.com/babbonatalechianciano/).