''Protezione civile istruzioni per l’uso'' ciclo di incontri con la popolazione

Il Centro intercomunale di protezione civile della Valdichiana Senese promuove un ciclo di incontri, rivolti alla popolazione, dal titolo “Protezione civile istruzioni per l’uso”. Gli incontri sono finalizzati a far conoscere a tutti il Piano intercomunale di Protezione civile ed in particolare diffondere la conoscenza del rischio per vivere in sicurezza. A Chianciano Terme l’incontro aperto a tutti si terrà giovedì 15 novembre 2018 alle ore 18 presso il Teatro Caos in Viale Dante (Giardini pubblici Bonaventura Somma). Oltre quello di Chianciano Terme gli incontri fissati dalla Protezione civile della Valdichiana Senese si sono già svolti a Cetona e Sinalunga. Dopo l’incontro di Chianciano Terme sarà la volta di Montepulciano presso la sala polivalente ex Macelli in Via Bernabei previsto per il 5 dicembre 2018 sempre alle ore 18.Ricordiamo che Anci Toscana, in collaborazione con Regione Toscana, ha messo a disposizione di tutti gli enti locali, una piattaforma webgis per comunicare alla popolazione, non soltanto gli stati di allerta in corso, ma anche i principali contenuti del Piano di Protezione Civile Comunale. La piattaforma è fornita sotto forma di app e di sito internet ( https://cittadinoinformato.it ).La App “Cittadino informato” è a disposizione di ogni cittadino, e si può scaricare gratuitamente dai market Apple e Android. La App è molto utile per tenersi aggiornati sugli stati di allerta in Toscana, frutto della collaborazione tra Regione Toscana e Anci Toscana, fornisce stati di allerta, informazioni su aree a rischio e zone sicure da raggiungere in caso di calamità naturale, oltre ad indicare i comportamenti da tenere per ogni tipologia di rischio. Anche l’Amministrazione comunale di Chianciano Terme invia segnalazioni o avvisi, sia di protezione civile che di pubblica utilità, ha messo a disposizione i contenuti del Piano di protezione civile. In collaborazione con Cispel Toscan, nel sito e nella App, vengono messe a disposizione anche le informazioni di pubblica utilità delle aziende del servizio idrico integrato. In collaborazione con l’Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni (A.N.B.I.) della Toscana vengono messe a disposizione anche le informazioni di pubblica utilità dei Consorzi di Bonifica. Oltre che sui tablet e gli smartphone i contenuti della app sono visibili anche sul sito internet collegato al portale dei comuni aderenti al progetto: www.cittadinoinformato.it