Cultura: per la promozione di Chianciano Terme, un video e un libro di fiabe come attrattiva esperienziale per grandi e piccini

Presentazione durante una conferenza stampa presso la sala consiliare

L’Amministrazione comunale di Chianciano Terme prosegue nella presentazione di progetti legati alla promozione della cittadina termale e questa volta propone un video ed un libro di fiabe per bambini, il primo sulla città scritto e pensato per i più piccoli. La presentazione si è tenuta presso la sala consiliare del Comune di Chianciano Terme il 15 novembre 2018 alle ore 11. Si è trattato di un video emozionale dal titolo "Incontrarsi a Chianciano", realizzato dalla JRM Communication, e di un libro di fiabe dal titolo "Il Clan di Giano e altri racconti". Il libro, edito da Armando Editore e scritto dalla Mariella Valdiserri (insegnante, giornalista e scrittrice), contiene illustrazioni originali di Nino Tubino (architetto e vignettista satirico) ed è stato realizzato da Media Group e prodotto con il contributo del Circolo culturale Evandro Nannetti di Chianciano Terme, associazione che si adopera costantemente a realizzare progetti culturali per i bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie della città, dal Consorzio Chianciasì e Terme di Chianciano. Presenti: il Sindaco Andrea Marchetti, gli Assessori Danila Piccinelli e Rossana Giulianelli; per la presentazione del video Andrea Biagi e Fabio Nofroni di Media Group; per la presentazione del libro: il presidente del Circolo culturale Evandro nannetti, l’autrice Mariella Valdiserri e l’illustratore Nino Tubino.Il video "Incontrarsi a Chianciano", realizzato da Media Gropu con moderne ed avanzate tecnologie - una delle tre aziende di JRM Communication di Chiusi -, mostra le caratteristiche distintive e le attrattive della cittadina termale, mettendo in evidenza la bellezza dei paesaggi, le strutture termali, la ricettività alberghiera, la tipicità enogastronomica, le attività sportive praticate all’aria aperta negli ampi spazi verdi, che fanno da cornice ad un incontro romantico, giusto epilogo per un luogo dove il sentirsi bene è al centro dell’offerta turistica. La colonna sonora che accompagna le immagini di alta qualità è stata composta da Giovanni Lindo Ferretti, cantautore e scrittore noto per essere stato cantante e paroliere nella band CCCP Fedeli e considerato uno dei padri del punk italiano. Il video è disponibile nel canale YouTube del Comune di Chianciano Terme al link: https://youtu.be/U7iSdnd5Cuw “In questo momento - afferma il Sindaco Andrea Marchetti - è fondamentale l’utilizzo di strumenti per l’innovazione tecnologica per promo-commercializzare il prodotto turistico, non solo nel panorama nazionale ma è necessario intercettare anche nuovi mercati a livello internazionale per palesare le bellezze indiscusse del nostro territorio, attraverso immagini di alta qualità, che attraggano il turista e lo portino in una dimensione tale da desiderare di vivere un’esperienza reale ed emozionale.Il libro "Il Clan di Giano e altri racconti", è rivolto ai bambini dagli otto anni in poi e si compone di tre fiabe interattive dedicate ai nativi digitali: Le avventure del Clan di Giano, La Casa di Babbo Natale e La Magia delle acque. Ai piccoli viene data la possibilità di interagire con i personaggi delle fiabe. Utilizzeranno cellulari, tablet, geolocalizzazione e altro per cercare gli animaletti nel bosco, le fatine delle acque magiche, Babbo Natale che fa il bagno in piscina con le renne, il talismano che protegge i bambini. La narrazione dei genitori è il cerchio magico che crea un momento prezioso in cui i bimbi diventano protagonisti del racconto e le novità tecnologiche uno stimolo per utilizzare e sviluppare il proprio sistema emozionale. Esplorare insieme la mitologia etrusca e romana è l’anello di congiunzione. Far conoscere modelli primordiali ai ragazzi della rete, la “mobile generation”.I racconti, inoltre, permettono ai piccoli lettori, attraverso le vicende dei personaggi protagonisti, di scoprire usi e costumi, attrazioni e peculiarità della cittadina termale.“Questo libro è uno strumento di apprendimento stimolante e divertente - sostiene l’Assessore alla cultura Danila Piccinelli - che si propone di destare nel bambino la curiosità di poter visitare i luoghi e vivere la magia descritta, potendo toccare e vedere i vari personaggi, oltre ad essere un momento di condivisione con la famiglia che accompagnerà i bimbi in un’avventura esperienziale alla scoperta di figure mitologiche e creature fantastiche in un territorio accogliente dove cultura, storia e benessere sono anche a misura di bambino”.