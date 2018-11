Chianciano Terme: accordo Comune-Enel X per colonnine ricarica veicoli elettrici

Dopo l’acquisto di due bici elettriche a servizio dei tecnici e dell’ausiliario del traffico, dell’auto elettrica a servizio del servizio di Polizia Municipale, l’installazione di telecamere utili alla videosorveglianza, a pochi giorni dalla pubblicazione del bando per efficientamento della pubblica illuminazione, un nuovo passo in direzione di una Chianciano Terme sempre più smart city: sono infatti partite le opere di installazione – in virtù di un protocollo di intesa della durata di 8 anni con Enel X, la nuova divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali – delle prime due infrastrutture in area pubblica per la ricarica dei veicoli elettrici.Le colonnine, che saranno posizionate nel parcheggio di piazza Gramsci ed in quello di via Baccelli limitrofo al Parco Fucoli, saranno di tipo quick da 44 kW (due prese da 22 kW) e consentiranno ai veicoli elettrici di effettuare una ricarica in modo “intelligente” e “interoperabile”. L'interoperabilità è particolarmente importante perché il possessore del mezzo elettrico può effettuare la ricarica indipendentemente dalla società di vendita con cui ha stipulato il contratto. L’installazione delle infrastrutture di ricarica rientra nel Piano Nazionale per la mobilità elettrica di Enel X.Una volta installate e funzionanti sarà data comunicazione sulla modalità di utilizzo.