Laboratorio sui pici alle scuole primarie di Chianciano Terme

L’associazione Amatori Pici Chianciano fa centro di nuovo. Oggi, venerdì 7 dicembre, un gruppo di volontari della nota associazione della cittadina termale è stato ospite della scuola primaria "Mencarelli" di Chianciano Terme per dimostrare ai bambini le fasi di preparazione della pasta più conosciuta e apprezzata di tutta la Toscana.Il laboratorio didattico, completamente a cura dall’associazione, si inserisce nel progetto annuale “sCoolFood” che vede coinvolte le classi terze e quarte dell’Istituto Comprensivo "Federico Tozzi".La scuola "Mencarelli", per l’occasione ha aperto le porte alla scuola "De Amicis" regalando ai bambini un momento di divertimento, di creatività e di manualità che ha suscitato l’interesse di tutti i piccoli scolari. Apprezzatissimo dai bambini il diploma del “piccolo appiciatore” con il quale gli stessi sono stati premiati dopo essersi cimentati nella prova dell‘appiciatura’.La mattinata non poteva che terminare con il pranzo, ovviamente a base di pici al ragù per tutta la scuola. Esperimento riuscito. Un nuovo tassello per l’associazione Amatori Pici che ha aperto la strada per una collaborazione anche con la scuola primaria di Chianciano Terme.