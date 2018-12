Incendio alla farmacia Moccia in viale Baccelli a Cianciano Terme. Nella mattinata di oggi, mercoledì 12 dicembre, è andata a fuoco la vetrina della farmacia. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Siena che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta mentre le cause sono in corso di accertamento.