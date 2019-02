I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti intorno alle 12 di oggi, lunedì 25 febbraio, per un incendio all'interno di una cucina di un'abitazione civile di via Volta 12 a Chianciano Terme.A seguito dell'evento è rimasto ustionato l'affittuario, un 92enne, che è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportato in ospedale con l'elisoccorso Pegaso dove si trova in gravi condizioni per le ustioni riportate.