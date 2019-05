''Il diabete in Comune'': il sentiero dell’acqua di Chianciano Terme viene presentato in Senato

A Chianciano Terme nasce il primo sentiero per persone affette da diabete. Il 26 novembre scorso il sindaco Andrea Marchetti ha inaugurato a Chianciano “Il Sentiero dell’Acqua” che vuole coniugare la valorizzazione del territorio di Chianciano Terme e delle sue acque salutari con i benefici del camminare, dunque una palestra a cielo aperto per tutti i diabetici ma anche normoglicemici, concittadini e turisti. Il progetto nasce da un’idea di Damiano Iulio, attivista per i diritti delle persone con diabete, che a Chianciano ha trovato la prima concreta applicazione di un’iniziativa pensata per “Cambiare in meglio la vita di persone affette da diabete”. Il progettista ricorda come "Il Cammino dell'Acqua" svolga una funzione sociale importantissima: “Con la sua cartellonistica ‘funzionale’ offriamo informazioni specifiche alle persone affette da diabete, quelle informazioni che possono aiutare a migliorare la propria condizione di vita e cercare di ritardare le complicanze, quelle che influiscono sulla spesa sanitaria nazionale, all’interno di percorsi diversificati per ogni età”.“Un modello da imitare quello di Chianciano Terme - afferma la senatrice Daniela Sbrollini, Copresidente dell’Intergruppo Parlamentare ‘Sport, benessere, salute’ -. Non a caso ‘Il Cammino dell'Acqua’ è già riconosciuto ‘Bandiera azzurra’ da Anci e Fidal. Si tratta di una vera rivoluzione amministrativa per i comuni italiani perché per la prima volta un comune si occupa dei cittadini diabetici e lo fa con i soldi dei cittadini stessi, dunque restituisce una parte. Questa è la realizzazione plastica dello spirito che vogliamo diffondere con la nostra attività dell’Intergruppo: promuovere lo sport diffuso per migliorare la salute e prolungare il benessere fisico dei cittadini. Lavoriamo perché faccia scuola in tanti altri comuni italiani”.Il progetto viene presentato con una conferenza stampa a Roma nella sala Stampa di Palazzo Montecitorio domani, martedì 14 maggio alle ore 13.“Chianciano Terme e un luogo molto importante per me, un luogo che hanno vissuto i miei nonni per trent'anni e oggi frequento io, grazie agli amici che ho incontrato, mi reputo molto fortunato”.“Assolutamente sì, non lo dico solamente io, ma lo afferma la Copresidente dell'intergruppo parlamentare "sport e benessere, salute", lo conferma Anci e Fidal che ci hanno assegnato la ‘Bandiera azzurra’”.“‘Il diabete in comune’ e una sorta di realizzazione plastica da imitare come il cammino dell'acqua di Chianciano, oggi per la prima volta in Italia il Comune si occupa dei cittadini affetti da diabete offrendo loro un servizio di educazione sanitaria permanente in pianta stabile e valorizzando il territorio stesso”.“Vorrei che si istituisse una ‘Giornata Nazionale’ per le persone con diabete, dedicata alle terme; le acque termali possono migliorare la condizione di vita, basti pensare all’acqua da bere che può migliorare i metabolismi, ma anche dal punto di vista psicologico, credo che una giornata alle terme faccia bene non solo ai diabetici ma anche ai normoglicemici, quindi spero prendano in considerazione "Terme per il diabete". L’acqua termale accelera i processi chimici ed energetici, cioè il metabolismo, favorendo un effetto pulizia del torrente circolatorio grazie all’effetto osmosi. L’idratazione è fondamentale per i diabetici e l’Acqua Santa termale è indicata per favorire il benessere del corpo in generale”.Alla conferenza stampa saranno presenti varie personalità tra cui: il direttore generale delle Terme di Chianciano Mauro Della Lena, la senatrice Sbrollini Daniela, il sindaco Andrea Marchetti, il segretario di Federterme Aurelio Crudeli, il presidente della Associazione di Nordic Walking Chianciano Terme Fabrizio March, e la chef della Federazione Italiana Cuochi Rossella Giulianelli che presenterà la sua ‘Torta Chianciano’ per diabetici; ci sarà anche Mattia Riccò un giovane imprenditore del parmense che sta realizzando un progetto molto importante sulla biodiversità; saranno inoltre presenti gli Assessori dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Montechiarugolo e Rita dall'Ovo, presidente della OSDI Emilia Romagna.L'evento è patrocinato dal Comune di Chianciano Terme, da Osdi (Operatori Sanitari Diabetologia Italiana), da ANCOT (Associazione Nazionale Comuni Termali) e ovviamente dalla Green Life Activity A.s.d Chianciano Terme.