Daniele Barbetti riconfermato presidente dell’Associazione Albergatori Chianciano Terme

Daniele Barbetti è stato riconfermato presidente dell’Associazione Albergatori Chianciano Terme per il mandato 2019-2024, al termine delle votazioni che si sono svolte nella giornata di giovedì 23 maggio. Assieme a lui sono stati eletti i seguenti consiglieri: Pastorelli Alessandro e Mucciarelli Pierluigi (categoria 4 stelle), Casini Paolo, Giuliacci Mauro, Grotti Tatiana e Gregoretti Antonio (categoria 3 stelle), Mazzetti Stefano e Carrozzi Sonia (categorie 2 e 1 stella e altri). Nel Collegio dei Revisori dei Conti risultano eletti Brilli Fabrizio, Crociani Ottavio e Venuso Giuseppe. Il nuovo consiglio dell’Associazione Albergatori Chianciano Terme ringrazia il lavoro svolto dalla commissione elettorale in questi giorni.“Sono orgoglioso ed emozionato per la conferma che i colleghi mi hanno voluto attribuire con questa rielezione. – ha dichiarato Daniele Barbetti – Nei prossimi anni ci aspetta un duro lavoro a tutela degli interessi degli associati. La nostra battaglia sulle Terme e il termalismo proseguirà su tutti i fronti, perché la difesa della nostra identità termale è anche la difesa del futuro delle nostre aziende ricettive. Lavoreremo a una più ampia integrazione con il territorio perché non possiamo permetterci di non valorizzare il fatto di trovarci in Toscana, alle porte della Valdichiana e della Valdorcia. Le strutture ricettive sono il pilastro dello sviluppo economico della nostra comunità, rivendicheremo con forza il nostro ruolo presso le istituzioni. Abbiamo la responsabilità come industria alberghiera di indicare la strada della ripresa della nostra città, lavoreremo fianco a fianco con tutte le istituzioni, Terme e Comune in primis, senza però rinunciare all’autonomia e all’indipendenza che contraddistinguono la storia della nostra associazione.”Albergatore da quattro generazioni, laureato in filosofia, Daniele Barbetti ha 36 anni ed è l’attuale presidente di Federalberghi Toscana, ruolo che ricopre dallo scorso anno insieme ad altri importanti incarichi per l’associazione di categoria a livello nazionale, come quello di vice presidente di Federalberghi Terme.“L’imposta di soggiorno in particolare deve diventare un volano di sviluppo condiviso tra alberghi e amministrazione comunale. – prosegue il presidente –. Si tratta di risorse che provengono dalle strutture ricettive, e ad esse devono ritornare. Termalismo, riqualificazione urbana e promozione sono le priorità sulle quali incalzeremo tutti i soggetti preposti, senza dimenticare le azioni che andremo a intraprendere fin da subito in materia di tariffe dei servizi pubblici, acqua e spazzatura in particolare.”