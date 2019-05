Chianciano by Night, lo spettacolo di luci e suoni a Chianciano Terme

Chianciano by Night, spettacolo di luci e suoni nel meraviglioso centro storico di Chianciano inizierà venerdì 7 giugno e si terrà fino alla fine di settembre dal giovedì alla domenica. Chianciano by Night opera come un agente di rivalutazione e promozione del centro storico di Chianciano Terme. Il progetto è stato voluto per creare un’opportunità in più per la cittadina ed i residenti e turisti, per vivere la parte di Chianciano legata al Medioevo, agli etruschi e al Rinascimento. Il bellissimo paese del XII secolo nasconde viottoli senza tempo e gioielli architettonici da ammirare. Fra i punti di forza dell’evento c’è senz’altro la possibilità offerta a turisti e cittadini di intrattenersi in un contesto come quello che circonda Chianciano Terme, dove oltre agli eventi diurni si aggiungeranno da giugno queste affascinantissime esibizioni.L’evento proporrà una serie di show di grande interesse e consentirà la visita di grotte del XII secolo aperte in via eccezionale solo per la manifestazione: si apriranno le porte, tra le altre, della Sala delle Armi, della Sala dell’Evoluzione, della Royal Gallery, del Grotto di difesa e del Giardino dei Medici. E le notti saranno animate con luci, musiche e proiezioni, all’interno di una cornice immaginativa e meravigliosa, tra fanti e cavalieri.Ma non solo, la manifestazione vuole anche essere un punto di riferimento per gli appassionati della cultura e della storia della toscana del Cinquecento: dalle ore 18:00 alle ore 24:00 Chianciano ripercorrerà i celebri tempi della famiglia dei Medici, dei conti Manenti e dei viaggi di Leonardo da Vinci per disegnare le mappe della Val di Chiana. Verranno coniugate la tradizione e la storia con l’innovazione e la tecnologia, in un unicum che non ha simili in Italia. Sarà possibile avere accesso a postazioni di realtà virtuale per vivere uno spettacolo dentro lo spettacolo, mentre le proiezioni in 3 D daranno vita ad avvenimenti irreali e fantastici.Altro punto di forza della manifestazione è che gli spettacoli sono gratuiti, ad eccezione del wine tasting e della realtà virtuale. In tutto sarà possibile vivere dieci tipi di esperienza, studiati per gli amanti della musica e del ballo, per tutti gli individui che amano la storia, le rievocazioni e l’arte, per ragazzi giovani e meno giovani che sono interessati ad avvicinarsi alla realtà virtuale, per gli amanti del buon vino e della moda, che troveranno un outlet di borse delle più grandi firme.La sfida che Roberto Gagliardi vuole vincere è quella di promuovere un modo di vivere diverso durante le ore notturne con una offerta di qualità capace di unire la contrapposizione storia/tecnologia. Sarà possibile scoprire il mondo da lui ideato dal 7 giugno nella piazza del centro storico e nelle numerose grotte.