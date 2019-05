Ruba al bar Marabissi di Chianciano: 23enne scoperto e denunciato per furto aggravato dai Carabinieri

Ieri, mercoledì 30 maggio, a Chianciano Terme, un uomo con passamontagna ha frantumato la vetrina del bar Marabissi in viale della Libertà con un grossa mazzetta in ferro , rubando il registratore di cassa con alcune centinaia di euro e diversi biglietti gratta e vinci per 1.900 euro complessiviA seguito delle immediate indagini avviate dai Carabinieri della locale Stazione, è stato individuato l'autore del furto nell'esercizio commerciale: si tratta di un 23enne cittadino rumeno residente a Chianciano con precedenti denunce a carico. Già in altre occasione, negli scorsi anni, il 23enne aveva preso di mira gli esercizi della zona venendo arrestato per furto in altre due occasioni dai Carabinieri della Compagnia di Montepulciano e della Stazione di Chianciano Terme.L'uomo, nonostante l'uso del passamontagna, è stato individuato attraverso la visione delle telecamere situate all'interno dell'esercizio. Sono così scattate le ricerche fino a quando i carabinieri lo hanno rintracciato presso l'ospedale di Nottola a Montepulciano dove il ladro si era recato per farsi curare le ferite riportate nel rompere la vetrina del bar.Le indagini dei militari dell'Arma proseguono per chiarire se il giovane abbia colpito anche in altre località limitrofe.