Chianciano Terme da Vivere: l'improvvisazione teatrale di ''Voci e Progetti''

Arriva giovedì 13 giugno l'appuntamento con “Impro Bistrot”, il divertente spettacolo di improvvisazione teatrale a cura dell'associazione “Voci e Progetti”

La rassegna di eventi estivi “Chianciano Terme da Vivere” inaugura l'appuntamento dedicato all'improvvisazione teatrale grazie a “Impro Bistrot,” il divertente spettacolo a ingresso libero curato dall'associazione chiancianese “Voci e Progetti”, che andrà in scena giovedì 13 giugno alle ore 21:30 presso il Parco Braille, tra Viale Roma e la Macerina.Immaginate se il pubblico potesse scegliere, come in un vero e proprio ristorante, cosa assaggiare e comporre con gli ingredienti uno spettacolo perfetto per tutti i palati e irripetibile: tutto questo è “Impro Bistrot”, uno spettacolo di improvvisazione teatrale in cui quattro attori che interpretano il ruolo di camerieri chiederanno agli ospiti di scegliere le portate del menù, tra antipasti leggeri e gustosi, primi piatti appetitosi, secondi dal gusto deciso, contorni e dolci tentazioni.Lo spettacolo è curato dall'associazione “Voci e Progetti”, nata nel 1994 a Chianciano Terme per contribuire ad animare la vita culturale del paese, che nel corso di venticinque anni di attività è riuscita a diventare una compagnia di teatro di improvvisazione. Al suo interno sono presenti attori professionisti, che tornano nel luogo d'origine per offrire una serie di eventi tutti diversi tra loro, una serie di quattro spettacoli che animeranno la cittadina di Chianciano Terme e permetteranno di far conoscere tutte le particolarità del teatro di improvvisazione.L'evento fa parte di “Chianciano Terme da Vivere”, una rassegna di trentanove spettacoli che accompagnerà i visitatori fino al mese di ottobre attraverso iniziative in vari luoghi della città termale. La musica del Grupo Compay Segundo del Buena Vista Social Club, di Nada e di Musica Nuda farà da colonna sonora dell’estate chiancianese. L’organizzazione della rassegna è curata dalla Combo Produzioni, per conto dell’Amministrazione comunale di Chianciano Terme, e vede il coinvolgimento di Terme di Chianciano, Centro Commerciale Naturale, Associazione Albergatori Chianciano Terme e Proloco di Chianciano Terme per la creazione di cartellone eventi unico per la stagione estiva.