''Acqua e Vino Chianciano Terme music festival'', tre giorni di cibo in musica nello straordinario scenario delle Terme di Sant'Elena

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno con Mimmo Locasciulli, Banda della Ricetta e Don Pasta



Per il terzo anno anno, dopo il successo delle scorse edizioni, torna Acqua e Vino Chianciano Terme music festival 3ª edizione, la manifestazione dove l’acqua, il vino e la musica, tre elementi fondamentali del vivere conviviale, tornano ad essere protagoniste del festival.



Che per questa edizione cambia ancora una volta scenario: tutti gli spettacoli in scena avranno il cibo come assoluto protagonista. Si inizierà con la straordinaria Banda della Ricetta: quattro strepitose orchestrali grazie alle quali ogni canzone si trasforma in una ricetta declinata in musica e così ecco servite la Zuppa di Garibaldi, l'Intacalà, fino ai profumi delle spezie dei matrimoni balcanici. Senza dimenticare la mitica Pappa al Pomodoro.



Si prosegue con Mimmo Locasciulli, tra i più importanti cantautori italiani e grande produttore vinicolo, che recentemente ha dato alle stampe il suo ultimo disco dal titolo Cenere. Concerto che verrà aperto dal recital per piano e voce di Peppe Fonte outsider della canzone e assoluta rivelazione. E si conclude con il Cookin' dj setdel gastrofilosofo Don Pasta. Le sue incredibili selezioni di musica per ballare e mangiare. Per una domenica all’insegna del ballo e del relax tra musica e ristorazione. Direzione artistica ed organizzazione del festival a cura di Carta da Musica e Terme di Sant'Elena.



Nella manifestazione la parte gastronomica quest’anno sarà curata dallo chef Renato Bernardi insieme agli Amici di pizzeria e… riserverà delle grandi sorprese tutte dedicate a scoprire la grande tradizione della porchetta romana che verrà proposta in una serie sorprendente e innovativa di variazioni culinarie e di sapori.



Si alterneranno poi presentazioni di libri ed altri incontri enogastronomici. Come la presentazione del libro di Jonathan Giustini: Chi firma è perduto/Ennio de Concini/Memorie di un fallito di successo (Jacobelli editore). O come la mostra dello straordinario Jordi Siena che vede la collaborazione di Teresa Guerra.



Musica, cultura, incontri, dibattiti, presentazioni di eccellenze culinarie ed enologiche, il tutto grazie alla presenza di un cast musicale di straordinario livello, importanti istituzioni culturali locali, come l’Istituto Musicale Bonaventura Somma/associazione di promozione sociale, protagonisti musicali autoctoni, principali protagonisti vinicoli come la prestigiosa Cantina Salcheto, aziende alberghiere (Grand Hotel Ambasciatori, Grand Hotel Milano e l’Associazione Albergatori di Chianciano Terme/Federalberghi) e di ristorazione (La Torretta, L’assassino), imprenditori locali (Articolo 93/Centro commerciale naturale Chianciano Terme) e marchi del comparto agroalimentare del senese con epicentro Chianciano Terme. Sostenuti anche da BancaCras/Credito cooperativo Toscano Siena.



Con la finalità di creare, per il terzo anno consecutivo, un appuntamento musicale e culturale che sta diventando un evento atteso e richiesto dal territorio come da altre regioni, capace di ripetersi negli anni, sulla scorta di altre manifestazioni storiche. E senza dimenticare la preziosa mediapartnership di Teleidea, da sempre presente sul campo con dirette e speciali. Quest’anno poi si aggiunge una decisiva mediapartnership con la presenza di Tele Etruria che ha sposato l’evento fin dall’inizio.



Tutte le sere al 21.30 avranno inizio i concerti. Domenica invece il sound system inizierà alle 18.30 per accompagnarci fino alle degustazioni culinarie della sera nello scenario delle Terme.