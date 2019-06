La Fanfara dei Carabinieri a cavallo alle celebrazioni del santo patrono di Chianciano Terme

Si è svolta ieri, domenica 24 giugno, a Chianciano Terme, in occasione delle celebrazioni per il santo patrono San Giovanni, l'esibizione della Fanfara del 4º Reggimento a Cavallo dell'Arma dei Carabinieri.Un appuntamento prestigioso, organizzato dall'associazione culturale La Campana di Chianciano Terme, e che ha visto per la prima volta, in visita a Chianciano Terme, il quarto reggimento a Cavallo dell'Arma dei Carabinieri di Roma, ospitato dal Comune di Chianciano Terme.L'associazione La Campana ha organizzato il pranzo presso il Circolo della Marina Militare dove hanno partecipato le autorità. Presenti all'evento il sindaco di Chianciano Terme Andrea Marchetti, il Colonnello Stefano De Pace, comandante provinciale dei Carabinieri, Paolo Malorni, Dirigente Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chiusi, il Luogotenente C.S. Francesco Farchica, comandante della Stazione Carabinieri di Chianciano, il Maresciallo Maggiore Fabio Tassinari, Capo fanfara 4° RGT Carabinieri a cavallo, il Capo di prima classe Espedito Annesi, direttore del Circolo Sottufficiali della Marina Militare di Chianciano.I carabinieri, con i loro cavalli, hanno scandito la loro marcia a ritmo musicale e le loro solenni divise, emozionando tutti i presenti. Mentre i bambini sono rimasti affascinati dalla mascotte Bricola, la cagnolina che accompagnava del corteo musicale.La Fanfara dei Carabinieri a Cavallo ha proposto come sempre un’immagine altamente suggestiva ed una straordinaria fusione tra la musica e l’equitazione.