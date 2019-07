Festa della Musica di Chianciano Terme: tutto pronto per la prima serata

Mercoledì 24 luglio comincia la festa al Parco Fucoli con tre artisti locali



La ventesima edizione della Festa della Musica di Chianciano Terme è pronta a partire: mercoledì 24 luglio le porte del Palamontepaschi si spalancheranno per l'inizio di una manifestazione che ci accompagnerà fino al domenica 28 luglio con tanti concerti a ingresso gratuito, stand gastronomici dedicati ai prodotti tipici toscani e il mercatino lungo il Parco Fucoli. La festa è organizzata dal Comitato Chiancianese E20 e presenta una notevole attenzione alla sostenibilità ambientale, con l'incremento della raccolta differenziata e la distribuzione gratuita di acqua potabile a tutti gli ospiti.



L'apertura del festival, come ormai d'abitudine, è dedicata agli artisti a chilometro zero, per valorizzare le esperienze musicali più vicine a Chianciano Terme. Aprono le danze i Fred-A-Sterro, un power trio composto da voce, basso e batteria, con look smart e fumo di scarico di Lambretta; è un progetto nato a fine 2018 con l’intento di sperimentare, di prendersi del tempo e di uscire allo scoperto già adulto. Appigli sonori che spaziano dai Pearl Jam ai Royal Blood, richiami nemmeno troppo velati al mondo modernista e alle sue tematiche, frequenze basse che colpiscono allo stomaco accompagnate ad un drumming secco, preciso e potente.



Si prosegue poi con Splash, nome d'arte di Enrico pellegrini. Rapper toscano nato nel 1994, si è avvicinato al mondo della musica e del rap in particolare con sfide di freestyle. Si è unito ad altri ragazzi di Montepulciano e dintorni per formare una crew dal nome ToscanaSud. nello stesso anno ha fatto uscire il suo primo EP "La fine dei giochi", fino ad arrivare al 2018 con l'ultimo album solista "WOODz". Energico, elettrizzante e molto fresco attraverso la sua musica cerca di descrivere le sue abitudini e ciò che lo circonda.



A chiudere la serata saranno i Known Physics, band di genere crossover alternativo proveniente da Castiglione del Lago. É un progetto nato nel 2015 che si caratterizza per un sound aggressivo e tagliente delle chitarre, lasciando però spazio alla melodia e a una solida sezione ritmica. I brani variano dai generi più disparati: pop, rock, reggae, psichedelia, post-rock, rap, flamenco, fino ad arrivare al nu-metal e derivati.