Alla Festa della Musica di Chianciano Terme arrivano i francesi Deluxe

Venerdì 26 luglio una serata scoppiettante con gli Osaka Flu, i Deluxe e il dj set di Dave En Nutarelli & Paul Menzies Mazzuoli

Continua la Festa della Musica di Chianciano Terme, con tanti concerti a ingresso gratuito e gli stand gastronomici dedicati ai prodotti tipici locali. La serata di venerdì 26 luglio si promette scoppiettante: una serie di artisti che faranno ballare tutti i presenti all'interno del Palamontepaschi, assieme a tutti i divertimenti presenti all'interno del Parco Fucoli. Giunta alla ventesima edizione, la festa organizzata dal Comitato Chiancianese E20 presenta un ulteriore passo avanti nell'attenzione ecologista, grazie alla distribuzione gratuita di acqua potabile per tutti gli ospiti.La terza serata del festival si apre con gli Osaka Flu, band di genere alternative/punk/garage originaria di Arezzo. Le influenze musicali sono tante e diverse tra loro: Clash, Devo, Richard Gere, Bob Dylan, Rancid, De Andrè, Gaber fino a Roberto Benigni. Producono tre dischi: Look Out Kid, KM 183 e L’Italia è fuori dal mondiale. Band indipendente che si autoproduce e autofinanzia, è finita tra i migliori live del 2017 con “Keep on Live” e tra le migliori band da seguire secondo la rivista “Fred Perry Subculture”.Piatto forte della serata saranno le sonorità dei francesi Deluxe. In corrispondenza con l'annuncio del nuovo tour e dopo più di 500 date sparse sui migliori palchi d'oltralpe e d'Europa, i Deluxe tornano in Italia per celebrare l'uscita del loro ultimo album. Nati musicalmente a Aix-en-Provence, il quintetto formato dai pittoreschi e baffutissimi Kaya, Pépé, Pietre, Liliboy, Soubri e Kilo hanno saputo creare, nel tempo, un groove che li ha portati all’apice del successo in Francia, dove ormai sono delle vere e proprie star. Il loro stile è un misto di swing, hip hop, jazz e funk che promette di far divertire tutti.La serata sarà poi chiusa dal dj set di Dave En Nutarelli & Paul Menzies Mazzuoli.DJ toscani, da anni amici e colleghi, protagonisti per situazioni musicali affermate come Switch On Festival, Revolt e DJ’s For Life. Influenzati dalle sonorità più house/garage americane, fino alle più attuali techno berlinesi, hanno preparato un set molto eclettico ed energico, pronti a far saltare il Palamontepaschi con un sound veramente speciale.