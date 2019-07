I Sud Sound System arrivano alla Festa della Musica di Chianciano Terme

La band salentina è pronta a far ballare il Palamontepaschi nella serata di sabato 26 luglio; sul palco anche Il Gigante e DJ Delta

La serata più entusiasmante della ventesima edizione della Festa della Musica sarà quella di oggi, sabato 26 luglio: grazie ai ritmi salentini e a tanto divertimento, gli organizzatori del Comitato Chiancianese E20 promettono di far ballare tutto il Palamontepaschi. L'edizione 2019 del festival continua a proporre concerti a ingresso gratuito, stand gastronomici dedicati ai prodotti tipici locali e il mercatino lungo il Parco Fucoli, con una sempre più spiccata attenzione alla sostenibilità ambientale.Ad aprire la serata di sabato sarà la band Il Gigante; nati musicalmente nel 2016, i cinque ragazzi folignati propongono un'alchimia di sonorità stoner rock e blues italiano. Grazie al titolo di migliore band all'Arezzo Wave Umbria 2017 girano i festival dello Stivale in lungo e in largo, ma il vero e proprio Rivolta Tour inizia con la pubblicazione del loro primo album La Rivolta Del Perdente.Headliner della serata e grande colpo musicale di tutta la manifestazione sono poi i Sud Sound System & Bag a Riddim Band, il gruppo salentino che da oltre vent'anni esporta raggamuffin e dancehall uniti a ballate di pizzica e tarantella. Autori di successi inconfondibili come “Le radici ca tieni” e “Sciami a ballare”, il gruppo provenienti dal tacco d'Italia giunge con una carica vigorosa ed entusiasmante, pienamente riconoscibile nell'ultimo album “Eternal Vibes”, che ha sempre fatto da cornice alla loro carriera.A chiudere le danze DJ Delta: stilisticamente poliedrico, unisce una profonda conoscenza musicale a una tecnica avanzata di scratch e mixing. I suoi set si distinguono per lo stile serratissimo delle selezioni fatte di cambi, jugglins e mix molto rapidi. Protagonista della scena Black siciliana da oltre 20 anni, è stato campione italiano del Red Bull Thre3Style 2016,.Attualmente i suoi set spaziano dai suoni classici dell'Hip Hop e del Reggae al sound più moderno di matrice Trap, Future Dancehall e Moombahton.