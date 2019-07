Festa della Musica di Chianciano Terme chiude al ritmo del son cubano

Domenica 28 luglio la serata finale del festival sarà affidata al Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club e al ritorno dei SuRealistas

Si chiude con il botto l'edizione 2019 della Festa della Musica di Chianciano Terme: domenica 28 luglio il Palamontepaschi ballerà al ritmo del son cubano e alle melodie latino-americane. La ventesima edizione del festival musicale, cominciata lo scorso mercoledì, è organizzata dal Comitato Chiancianese E20 e ha portato al Parco Fucoli tante serate di divertimento con concerti a ingresso gratuito, stand gastronomici con piatti tipici della tradizione locale, mercatini e intrattenimento per tutte le età, con una spiccata attenzione alla sostenibilità ambientale e all'impatto ecologico della manifestazione.Ad aprire la serata di domenica 28 luglio sarà il gradito ritorno dei SuRealistas, la band italo-argentina che ha già fatto ballare Chianciano Terme nella giornata di Pasqua. Tre fratelli argentini, tre ragazzi toscani e due siciliani: una band che, grazie a un sound esotico e frenetico, sta impazzando nello Stivale e in Europa. Un repertorio completamente originale viene affiancato da ritmi argentini, brasiliani e caraibici.Il gran finale della Festa della Musica sarà poi affidato al Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club: nati nel 1996 per riportare in auge la musica popolare pre-rivoluzione di Cuba, prendevano il nome dallo storico locale per concerti dal vivo all’Avana. Il successo è planetario sin dal primo omonimo album, che vinse un Grammy Awards, e dal film di Wim Wenders che ne racconta la genesi. In collaborazione con la rassegna di eventi estivi “Chianciano Terme da Vivere”; il Grupo Compay Segundo - La Leyenda Del Chan Chan de Buena Vista Social Club è pronto a farvi danzare sulle note esotiche dei bar isolani e farvi assaporare l’atmosfera focosa delle strade di Cuba.