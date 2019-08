L'Apocrifa Orchestra porta a Chianciano Terme la musica di Fabrizio De André

Giovedì 16 agosto alle ore 21:30 in piazza Italia il gruppo musicale porterà il suo tributo creativo al grande cantautore italiano

Continuano gli appuntamenti di Ferragosto con la rassegna di eventi “Chianciano Terme da Vivere” che sta animando l'estate della cittadina termale con tante iniziative e opportunità di intrattenimento per residenti e visitatori. Giovedì 16 agosto alle ore 21:30 sarà la volta di un grande concerto a ingresso libero in piazza Italia e viale Roma, in cui l'Apocrifa Orchestra porterà il suo tributo creativo al cantautore Fabrizio De André.L’Apocrifa Orchestra nasce nel 2004 con l'intento comune di riprodurre un originale tributo a Fabrizio De André. L'orchestra ripropone infatti una rivisitazione delle canzoni di Faber, spaziando tra generi musicali diversi come il jazz, il rock, il progressive, il folk e il liscio, mettendo in prima linea la creatività: arrangiamenti coinvolgenti al servizio delle parole che il cantautore ha rinchiuso nella propria musica, per regalargli vita nuova. L’intesa che si respira tra i musicisti dell’Apocrifa Orchestra danno all’esibizione un valore da godere dalla prima all’ultima nota che coinvolge lo spettatore in un percorso musicale ed emotivo unico nel suo genere. Da più di dieci anni l’orchestra muove il suo show sul territorio nazionale, partecipando a eventi dedicati al cantautore genovese in iniziative di rilievo internazionale, convincendo anche i più scettici “conservatori” dell’identità artistica di Fabrizio De André.Anche l'evento di giovedì 16 agosto fa parte di “Chianciano Terme da Vivere”, una rassegna di trentanove spettacoli che accompagnerà i visitatori fino al mese di ottobre attraverso iniziative in vari luoghi della città termale. L’organizzazione della rassegna è curata dalla Combo Produzioni, per conto dell’Amministrazione comunale di Chianciano Terme, e vede il coinvolgimento di Terme di Chianciano, Centro Commerciale Naturale, Associazione Albergatori Chianciano Terme e Proloco di Chianciano Terme per la creazione di cartellone eventi unico per la stagione estiva.