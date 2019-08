Stefano Giannotti porta a Chianciano Terme i suoi ''Scherzi di Voce''

Giovedì 22 agosto in piazza Italia uno spettacolo di musica e cabaret a ingresso gratuito



Non si fermano gli appuntamenti estivi della rassegna di eventi “Chianciano Terme da Vivere” che già da molte settimane sta animando la stagione turistica della cittadina termale. Il prossimo appuntamento in cartellone sarà giovedì 22 agosto alle ore 21:30, con uno spettacolo a ingresso libero in piazza Italia in cui Stefano Giannotti e la sua band porteranno lo spettacolo di musica e cabaret dal titolo “Scherzi di Voce”.



Lo spettacolo si basa su un repertorio della canzone italiana (dal folk popolare alla canzone napoletana, dai cantautori fino al rock italiano), riproposto in chiave ironica e frizzante. Oltre a mettere in risalto le capacità vocali e le doti da intrattenitore e chitarrista di Stefano Giannotti, lo spettacolo condito di gags e imitazioni sarà supportato dalla performance live di quattro musicisti di alto livell: Luca Ravagni (sax e clarinetto), Alessandro Cristofori (pianoforte e tastiere), Franco Fabbrini (basso elettrico) e Gianni Cerone (batteria e percussioni).



Fino alla fine del mese di agosto proseguono poi le serate danzanti per tutti gli amanti del ballo tradizionale: martedì 20 agosto al Parco di Sant'Elena l'orchestra di Manuel e Gaia farà danzare tutti gli appassionati, mentre giovedì 29 agosto tornerà al Parco Fucoli l'inconfondibile fisarmonica di Emanuele Fedeli, uno dei più noti e affermati maestri del centro Italia.



Anche questi eventi fanno parte di “Chianciano Terme da Vivere”, una rassegna di trentanove spettacoli che accompagnerà i visitatori fino al mese di ottobre attraverso iniziative in vari luoghi della città termale. L’organizzazione della rassegna è curata dalla Combo Produzioni, per conto dell’Amministrazione comunale di Chianciano Terme, e vede il coinvolgimento di Terme di Chianciano, Centro Commerciale Naturale, Associazione Albergatori Chianciano Terme e Proloco di Chianciano Terme per la creazione di cartellone eventi unico per la stagione estiva.