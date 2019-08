''Un caffè con Debussy'', concerto presso la Sala Fellini del Parco Acquasanta di Chianciano

Un concerto spettacolo per rivivere la musica del grande compositore francese

Una produzione firmata AccaMIdea, polo culturale e centro didattico di musica e arte con sede alle porte di Torino, quella che sabato 7 settembre alle ore 21.30 andrà in scena presso la Sala Fellini del Parco Acquasanta di Chianciano Terme."Un caffè con Debussy - La musica, la pittura, la poesia del suo tempo" è un concerto spettacolo, nato da un’idea di Sara Pelliccia (direttrice artistica di AccaMIdea), dove la musica, la parola recitata e la pittura si incontrano e si fondono per raccontare la vita e la poetica di Claude Debussy. Il progetto, che prevede un organico composto da pianoforte (Sara Pelliccia), flauto traverso (Lorenzo Mainolfi) e voce recitante (Maria Grazia Bardascino), vuole essere un’occasione per conoscere la musica, l’estetica, le influenze e le suggestioni che hanno attraversato l’opera creativa di Debussy e che egli stesso ha saputo porre in aperto dialogo, andandole a completare, con altre espressioni artistiche del suo tempo.Oltre alla proiezione di immagini e dipinti dell’epoca, riconducibili alla poetica impressionista, post impressionista, simbolista e all’art nouveau, il concerto spettacolo vedrà in scena un’attrice che, attraverso la lettura di alcune lettere scritte dal compositore, di poesie dei più celebri poeti simbolisti francesi e di interviste appositamente riscritte e riadattate, accompagnerà la platea in un altrove fatto di incontri, pensieri, visioni ed emozioni, elementi di un vivere quotidiano che Debussy ha portato dentro la sua arte e che, come pochi, ha saputo restituire sotto forma di suono. Come in un sogno, lo spettatore verrà guidato in un viaggio immaginifico e suggestivo, capace di arrivare nel vivo della musica esoterica di uno tra i più incredibili geni compositivi del secolo scorso.Sara Pelliccia si diploma in pianoforte presso il Conservatorio “Morlacchi” di Perugia con dieci, lode e menzione d' onore. Si perfeziona presso l' Accademia Musicale Pescarese, Ecole Normale de Musique a Parigi, Arts Accademy di Roma, Accademia Steinway&Sons a Verona. È direttrice artistica di AccaMIdea e molti dei suoi allievi sono vincitori di concorsi pianistici. Per il 2019 ha ricevuto il premio per la didattica come miglior insegnante al concorso “G. Rospigliosi” di Lamporecchio.Lorenzo Mainolfi consegue il diploma in flauto traverso a pieni voti presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Torino. Titolato con il massimo dei voti e la lode anche alla “Musik Akademie Der Stadt Basel”, attualmente collabora con l’Orchestra del Teatro Stabile di Torino, l’Orchestra Filarmonica Italiana, il Teatro Regio di Torino.Maria Grazia Bardascino coltiva fin da giovane la passione per la ricerca e la sperimentazione teatrale, formandosi con Maestri della scena contemporanea europea. Nel 2010 entra a far parte del Teatro del Lemming, gruppo storico della ricerca teatrale italiana, sotto la guida del regista e compositore Massimo Munaro, con cui si è esibita in Italia e all’estero.I biglietti, disponibili fino ad esaurimento posti, saranno in vendita al costo di € 10 la sera stessa dell’evento presso la Sala Fellini (piazza Martiri Perugini, Chianciano Terme) a partire dalle ore 20:00. Per i gruppi composti da un minimo di 10 persone è previsto un biglietto ridotto al costo di € 8.Per ulteriori informazioni in merito è possibile scrivere alla mail info@accamidea.it o telefonare al numero 328 62 96 220 dal lunedì al venerdì in orario 14-19.