''Chianciano Terme da Vivere'', si balla con l'Orchestra Vincenzi

Nuovo appuntamento giovedì 5 settembre con la rassegna di Chianciano all'insegna della musica e del ballo

Non si ferma l'offerta estiva della rassegna di eventi “Chianciano Terme da Vivere” che ha già portato tante occasioni di musica, ballo e intrattenimento nella cittadina termale e che non terminerà ancora per molte settimane. I riflettori sono accesi sul grande appuntamento di giovedì 5 settembre alle ore 21:30, quando l'Orchestra Vincenzi si esibirà al Palamontepaschi per una serata all'insegna del ballo e della buona musica italiana. Per l'occasione l'ingresso sarà regolato da un biglietto di 10,00 €.L'Orchestra Vincenzi da oltre quaranta anni è presente sui palcoscenici e le più importante piazze d'Italia. Le canzoni e lo spettacolo che presentano nascono dalla profonda passione per la musica e dalla celebre fisarmonica del maestro Alberto. Offrono un repertorio che spazia dalle tipiche proposte targate “Vincenzi” ai più famosi brani italiani e internazionali, reinterpretati con personalità ed eleganza. Cornice perfetta dello spettacolo sarà la struttura scenografica, che renderà la serata entusiasmante e offrirà la giusta atmosfera agli appassionati di ballo e di musica.L'evento sarà anticipato mercoledì 4 settembre da una nuova esibizione della Corale Chiancianese con una serata a ingresso libero, a partire dalle ore 21:15 presso largo Iris Origo, in zona Macerina. Il gruppo della Corale Chiancianese conta circa cinquanta elementi e propone un vasto repertorio che spazia dal genere operistico a quello popolare, dai testi di musica sacra a quelli di musica d'autore. Il gruppo è guidato dal Maestro Luca Morgantini, direttore artistico dell'Istituto Bonaventura Somma, ed è composto da un gruppo di persone tra i venti e gli ottant'anni, accomunati dalla passione per il canto, con un repertorio internazionale di canti profani, musica popolare e leggera di epoche diverse.Anche questi eventi fanno parte di “Chianciano Terme da Vivere”, una rassegna di trentanove spettacoli che accompagnerà i visitatori fino al mese di ottobre attraverso iniziative in vari luoghi della città termale. L’organizzazione della rassegna è curata dalla Combo Produzioni, per conto dell’Amministrazione comunale di Chianciano Terme, e vede il coinvolgimento di Terme di Chianciano, Centro Commerciale Naturale, Associazione Albergatori Chianciano Terme e Proloco di Chianciano Terme per la creazione di cartellone eventi unico per la stagione estiva.