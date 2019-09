''Musica Nuda'' in concerto al Teatro Caos di Chianciano Terme

Venerdì 13 settembre il duo voce e contrabbasso composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti

Uno degli appuntamenti più attesi della rassegna di eventi “Chianciano Terme da Vivere” è finalmente pronto a svelarsi ai tanti visitatori che hanno partecipato alle iniziative che hanno animato questa stagione turistica. Venerdì 13 settembre alle ore 21:30 al Teatro Caos di Chianciano Terme si terrà infatti il concerto del duo “Musica Nuda” con il loro nuovo album “Verso sud”, che rappresenta un viaggio nel sud musicale d'Italia e del Mondo (biglietto unico di ingresso 10€).“Musica Nuda” è il progetto del duo voce e contrabbasso composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, frutto di un incontro fortuito. Lei era una cantante solista con già quattro album all'attivo, lui il contrabbassista degli Avion Traviel: il loro incontro ha ottenuto un successo immediato e li ha portati a quindici anni di intensa attività concertistica in tutto il mondo con riconoscimenti prestigiosi (come la Targa Tenco 2006). Il repertorio di Musica Nuda mischia jazz, canzone d'autore, rock, punk e musica classica: un'idea originale, colta e popolare che li rende unici nel panorama nazionale. Un suono originalissimo che si insinua in ogni composizione e le restituisce vita nuova, attraverso un progetto coraggioso e indipendente: quella dei Musica Nuda è l'arte di saper riportare all'essenziale la musica per scovarne il significato più profondo.Anche questi eventi fanno parte di “Chianciano Terme da Vivere”, una rassegna di trentanove spettacoli che accompagnerà i visitatori fino al mese di ottobre attraverso iniziative in vari luoghi della città termale. L’organizzazione della rassegna è curata dalla Combo Produzioni, per conto dell’Amministrazione comunale di Chianciano Terme, e vede il coinvolgimento di Terme di Chianciano, Centro Commerciale Naturale, Associazione Albergatori Chianciano Terme e Proloco di Chianciano Terme per la creazione di cartellone eventi unico per la stagione estiva.