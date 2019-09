''iosempredonna'', concorso letterario Donna sopra le righe 2019 e convegno sulla sanitÃ  pubblica con focus sulle Breast Unit

Anche quest'anno l'associazione iosempredonna ODV di Chianciano Terme, che da anni si occupa di diffondere la cultura della prevenzione e sostenere le donne che vivono o hanno vissuto l’esperienza del tumore al seno, organizza una serie di iniziative per attirare l’attenzione sulle tematiche e problematiche del tumore al seno, grazie alla collaborazione tra Istituzioni nazionali, regionali ed enti locali.Tra gli appuntamenti più importanti, oltre ai monumenti colorati di rosa e l’Urban Knitting, la premiazione del concorso letterario Donna Sopra Le Righe, il cui presidente onorario Andrea Camilleri sarà ricordato nel pomeriggio delle premiazioni alla presenza degli autori e di attori. L'evento si terrà sabato 28 settembre a partire dalle ore 16,00 presso la sala Fellini del Parco Acquasanta delle Terme di Chianciano: Donne e uomini che racconteranno le loro esperienze, raccolte in un'antologia, come ormai avviene da undici anni.Domenica 29 invece, sarà la volta di un convegno che avrà per oggetto la sanità pubblica e i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, dal titolo "Dal Territorio all’Area Vasta - Evoluzione dei percorsi senologici nella Regione Toscana".Il convegno, ad ingresso libero, si terrà presso la Sala Fellini Terme dell’Aquasanta di Chianciano a partire dalle ore 9,00 e al quale parteciperanno il sindaco di Chianciano Terme, Andrea Marchetti, e il direttore generale delle Terme di Chianciano, Mauro Della Lena.Ore 9 - Le Domande delle donnePinuccia Musumeci Presidente di iosempredonna ODVOre 9,15 - Le Richieste delle AssociazioniRosanna D’Antona Presidente di Europa Donna Italia9,30 - Le Risposte delle IstituzioniStefano Scaramelli Presidente terza Commissione Sanità Regione ToscanaGianni Amunni Direttore Generale ISPRORiccardo Poli Direttore Sanitario ISPROValtere Giovannini Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria SeneseSimona Dei Direttore Sanitario Azienda Usl Toscana sud estRosa La Mantia Direttore Presidio Ospedaliero Azienda USL Toscana Sud EstCoffe Break 10,30 – 10,45Ore 10,45 - Le Risposte degli SpecialistiCorrado Tinterri Responsabile di Unità Operativa e Director Breast Unit Senologia Humanitas RozzanoManuela Roncella Coordinatore Regionale Breast Unit ToscanaOre 11,30 - Le Risposte dell’Area Vasta Sud EstTommaso Amato Coordinatore Senologia chirurgica ArezzoMaria Grazia Pieraccini Responsabile Sezione Chirurgia Senologica e Breast Unit Azienda USL Toscana Sudest- GrossetoGiorgio Bastreghi Chirurgia mammaria Oncoplastica Azienda USL Toscana Sud EstAndrea Bernini Chirurgo senologo Azienda Ospedaliero-Universitaria SeneseAlessandro Neri Chirurgo oncologico UOC Chirurgia Oncologica Policlinico Santa Maria alle ScotteDonato Casella Direttore UOC Unità Chirurgia Oncologica Mammella - Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena.Ore 12,30 - dibattito apertoFocus dell'incontro è il tema della sanità pubblica e delle Breast unit a cinque anni dalla sottoscrizione del documento del gruppo di lavoro ministeriale per la definizione di specifiche modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia.Le Breast Unit sono considerate le strutture ideali per curare il tumore al seno. Sarebbe obbligatorio averle, ma non sono ancora così diffuse e poche donne sanno che cosa sono. Proprio per colmare questa lacuna e sensibilizzare la comunità su un tema importantissimo per la salute delle donne, l’associazione iosempredonna ODV organizza il convegno di cui si allega il programma.