Ultimi appuntamenti con le serate danzanti di ''Chianciano Terme da Vivere''

Due appuntamenti per gli amanti del ballo chiudono la rassegna di eventi estivi alla Sala Fellini del Parco Acquasanta



Dopo una lunga stagione estiva costellata di eventi, arriva a conclusione “Chianciano Terme da Vivere”, la rassegna che ha portato numerosi appuntamenti musicali e teatrali, occasioni di divertimento e intrattenimento per tutti gli ospiti della cittadina termale. Gli ultimi due appuntamenti a ingresso libero sono dedicati agli appassionati del ballo e si svolgeranno presso la Sala Fellini del Parco Acquasanta.



Martedì 1 e martedì 8 ottobre si balla con “Sonika Band”, il duo formato da Andrea e Francesca: con il loro repertorio di musica tradizionale, canzoni popolari e balli di gruppo, faranno divertire tutti gli appassionati del ballo. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero.



Le due serate danzanti chiudono il cartellone di “Chianciano Terme da Vivere”, una rassegna di trentanove spettacoli che ha accompagnato i visitatori durante l'estate attraverso iniziative in vari luoghi della città termale. L’organizzazione della rassegna è curata dalla Combo Produzioni, per conto dell’Amministrazione comunale di Chianciano Terme, e vede il coinvolgimento di Terme di Chianciano, Centro Commerciale Naturale, Associazione Albergatori Chianciano Terme e Proloco di Chianciano Terme per la creazione di cartellone eventi unico per la stagione estiva.