''Sana e corretta alimentazione e stili di vita'', il convegno a Chianciano Terme

Chianciano Terme, che ha ottenuto il riconoscimento di European Town for Sport 2019, ha promosso per venerdì 4 ottobre il convegno ''Sana e corretta alimentazione e stili di vita'', organizzato in occasione dell'Opening Day 2019 del campionato di A1 femminile di basket che si terrà il 5 e 6 ottobre nella cittadina termale.Relatori saranno: Ilaria Capponi, modella perugina di fama internazionale, ex cestista con la maglia di Viterbo e terza classificata a Miss Italia 2007, che ha condotto con successo una battaglia contro l'istigazione ad una eccessiva magrezza da parte di alcune aziende di moda; la dottoressa Federica Sanges, biologa nutrizionista; Chiara Fulloni, responsabile prodotti del gruppo Escalate Energy Drink. All’iniziativa parteciperanno alunni delle classi V dell’Istituto Comprensivo "Federigo Tozzi" e studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore "Pellegrino Artusi".“Auspico la presenza al convegno dei genitori degli alunni coinvolti, dato che svolgono un ruolo fondamentale nell'educazione alimentare dei propri figli - ha affermato l'assessore all’Istruzione Laura Ballati -. La coniugazione sport ed alimentazione è fondamentale per un corretto e sano stile di vita: l’alimentazione deve garantire un apporto energetico e nutrizionale adeguato, indispensabili per conservare e migliorare il benessere psicofisico e garantire così una performance sportiva ottimale”.Il sindaco Andrea Marchetti ha aggiunto: “L’obiettivo dell’Amministrazione è sempre stato quello di promuovere e valorizzare l’attività sportiva in tutte le sue forme, ritenendola segmento importante della società civile nella consapevolezza che la diffusione della cultura e della pratica dell’attività motoria sportiva e ricreativa vada collocata al centro delle politiche di sviluppo del territorio. L’attenzione alle nuove generazioni e alle loro famiglie passa anche attraverso l'importanza di una sana e corretta nutrizione, affiancata alla pratica sportiva.”Il convegno si svolgerà presso il Teatro CAOS in viale Dante 4c dalle ore 10:30 alle ore 12:30.