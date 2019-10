Fantasy Hallowen per le vie del centro storico di Chianciano Terme

Giovedì 31 ottobre dalle 19 fino la notte più paurosa dell’anno

Streghe, zombie, balli, videomapping, improvvisazioni e tante sorprese. Giovedì 31 ottobre (a partire dalle ore 19) a Chianciano Terme torna l’appuntamento con la XIV edizione de La notte delle streghe, Fantasy Halloween.Nella notte più spaventosa dell’anno il centro storico si animerà grazie ad Articolo 93, Centro commerciale naturale per accogliere il capodanno celtico. Fantasmi, mostri e streghe correranno per tutte le vie del borgo in cerca di un “dolcetto o scherzetto” ma ci saranno anche spettacoli come il videomapping sulla torre dell’orologio e incursioni di improvvisazione con personaggi magici. Il tutto accompagnato da malefico cibo di strada e da strane pozioni nei locali. Divertimento garantito per grandi e piccini fino a notte fonda.