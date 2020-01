Eletto il nuovo direttivo della Proloco di Chianciano Terme

L'assemblea dei soci dell'associazione Pro Loco per la promozione di Chianciano Terme ha eletto il suo nuovo presidente. Classe 1983, laureato in Giurisprudenza presso l'Universitá degli studi di Parma, Danilo Domenico Ammaturo dirige a Chianciano Terme da circa 7 anni l'albergo "Savoia Palace", di propietà dell'associazione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia."Assumo con grande orgoglio, motivazione ed impegno la guida della Pro Loco nella consapevolezza di poter contribuire allo sviluppo ed alla promozione culturale e sociale del territorio. Sarò coaudiuvato da validi volontari e sostenitori con i quali porteremo avanti importanti progetti e novità. La Pro Loco rappresenta un investimento per e sul territorio. È nostro compito difendere la cultura locale ed il patrimonio immenso di questo comune, con la consapevolezza che il nostro ottimismo sia contagioso ed abbia un riscontro notevole da parte dei cittadini.Chianciano Terme gode di ottima visibilità a livello nazionale per le sue fonti d'acqua termale, per il suo incantevole borgo medievale, posizionato in collina e circondato da aree naturali e parchi, ed è luogo ideale per chi cerca benessere e relax ed ama praticare sport. Ringrazio chi mi ha eletto ed in particolare coloro che mi affiancheranno nel direttivo: Danila Piccinelli (vicepresidente), Massimiliano Fè (segretario), Nicolò Trabalzini (tesoriere), Soili Tarquini (delegata ai social media)".