''Passaggi'': fra canzone popolare e d'autore, al Teatro Caos concerto di Maurizio Geri e Giacomo Tosti

Prosegue incessante la stagione organizzata da LST Teatro al Teatro Caos di Chianciano Terme; dopo il successo dello spettacolo teatrale Mimes di domenica scorsa, sabato 18 gennaio alle 21.15 è la volta di "Passaggi", un concerto che vede protagonisti Maurizio Geri alla chitarra e voce e Giacomo Tosti alla fisarmonica.



Ispirarsi alla tradizione per comporre musica nuova, questo in estrema sintesi il concetto che ha interessato da sempre il processo e la produzione creativa del chitarrista, cantante Maurizio Geri;

E le ispirazioni nel suo caso sono molteplici anche se possiamo riassumerle in due elementi principali, rappresentativi da un lato del mondo popolare Toscano, conosciuto attraverso le decennali collaborazioni con Caterina Bueno e Riccardo Tesi, e dall'altro riferiti all'area tradizionale Manouche che vide in Django Reinhardt il suo insuperato testimone nel coniugare la musica rom con lo swing americano.



Un processo dunque sempre in bilico fra ricerca e creazione, fra filologia e arrangiamento, fra cura della memoria e necessità di proporre nuove forme. Ed è proprio nella forma canzone che il concerto proposto da Geri insieme al fisarmonicista perugino Giacomo Tosti trova la via giusta per rappresentare l'ideale passaggio di testimone fra il momento passato e quello presente, in modo specifico nell'ultima produzione poetico-musicale “Perle d'Appennino”, un libro di poesie originali divenute poi fonte per la realizzazione dell'omonimo CD, un viaggio fra le risorse naturali e gli aneddoti dell'Appennino pistoiese.



Nelle mani di Maurizio e Giacomo il repertorio si colora di elementi nuovi, ricerca, elaborazione e scrittura sono alla base della loro attività, come in questo concerto, specchio di quella “musica popolare” che proprio perché è viva si confronta e si trasforma.



Rivisitazione di antiche ballate, canzoni originali, brani strumentali, tutti elementi che formano e implementano lo spettacolo “Passaggi”, un ampio ventaglio di possibili suggestioni in questa proposta al tempo stesso rigorosa e spregiudicata.