''La Roma dei re: il racconto dell’archeologia'', conferenza con Isabella Damiani al Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme

Sabato 1 febbraio alle ore 17 al Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme si nell’ambito del 17° ciclo di incontri “Un tè con gli Etruschi” sarà ospite Isabella Damiani dei Musei Capitolini che parlerà de "La Roma dei re: il racconto dell’archeologia".Il titolo della conferenza di Isabella Damiani “La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia” è stato il titolo anche di una importante mostra che è stata, ospitata ai Musei Capitolini, nel Palazzo Caffarelli e nell’area del Tempio di Giove, che si è conclusa lo scorso gennaio 2019. La mostra romana è stata curata proprio da Isabella Damiani in collaborazione con Claudio Parisi Presicce.A Chianciano Terme Isabella Damiani racconterà l’evoluzione della storia della città di Roma sotto il profilo archeologico. Verranno toccati temi quali i santuari e palazzi nella Roma dei Re, i rituali sepolcrali a Roma tra il 1000 e il 500 a.C. circa, le abitazioni, gli scambi e commerci, il ruolo e status femminile e maschile ed altro.Isabella Damiani è Curatrice Beni Culturali presso la Sovrintendenza Capitolina, è Dottore di Ricerca in Archeologia - Preistoria, specialista dell’età del Bronzo e del Ferro. Ha all’attivo oltre 80 titoli tra articoli in riviste, atti di convegni e volumi monografici. Da alcuni anni si occupa della revisione e dello studio dei materiali dell’età del Ferro della necropoli dell’Esquilino a Roma che fanno parte delle collezioni dei Musei Capitolini - Antiquarium Comunale.L’incontro è organizzato dall’Associazione Geoarcheologica di Chianciano Terme, in collaborazione con Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme (MAC), Archeservice Snc, Comune di Chianciano Terme e Fondazione Musei Senesi.Prima della conferenza sarà, inoltre, possibile gustare i buonissimi dolci delle preparati dalle Socie dell’Associazione Geoarcheologica, accompagnati dal tradizionale tè etrusco, ma anche caffè e zibibbo.L’ingresso è libero ed aperto a tutti, Soci e non, fino ad esaurimento posti.