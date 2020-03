Emergenza sanitaria: sul sito del Comune di Chianciano Terme l’assistente virtuale ''Rita'', una chatbot che risponde in tempo reale

Informazioni in tempo reale sulle disposizioni del decreto #IoRestoaCasa

E’on-line sul sito del Comune di Chianciano Terme ‘Rita’, l’assistente virtuale che risponde alle domande dei cittadini sul decreto #IoRestoaCasa. Ready Go One, azienda del Gruppo Readytec e Go2tec a bordo dell’iniziativa creata da QUestit Srl (società senese esperta nella produzione di sistemi di Intelligenza artificiale in collaborazione con Exprivia SpA pa), propone ai Comuni in dono per periodo dell’emergenza Coronavirus (in formula gratuita per 90 gg.) un sistema di Intelligenza Artificiale che interagisce con gli utenti in tempo reale, mediante interazione vocale, alle domande sulle ultime disposizioni emanate dal Governo per contrastare l’avanzamento del Coronavirus e difendere i cittadini: attività consentite e vietate, spostamenti, autodichiarazioni e a ogni altra questione trattata nel decreto.“Con il servizio di assistenza virtuale ‘Rita’ vogliamo dare la possibilità ai cittadini di essere più informati e sempre aggiornati, in un momento difficile come questo, attraverso un sistema intelligente, disponibile per tutti 24 ore su 24 e accessibile da ogni dispositivo e da qualsiasi luogo - afferma il sindaco di Chianciano Terme, Andrea Marchetti -. Vorrei, quindi, ringraziare Ready Go One, azienda del Gruppo Readytec e Go2tec con QUestit Srl, per il contributo concreto dato per far fronte all’emergenza nazionale offrendo gratuitamente al nostro Comune un nuovo strumento in grado di informare e rassicurare i cittadini” - conclude Marchetti.“La tecnologia con l’Intelligenza Artificiale, in questo momento particolare, interviene a supporto di coloro che sono impegnati nell’emergenza, siamo felici di poter essere di aiuto con strumenti semplici all’apparenza, ma la cui creazione ha richiesto un grande impegno da parte del nostro Gruppo di imprese che ogni giorno ricercano le tecnologie più performanti per metterle a disposizione degli italiani" afferma il Presidente Ready Go One (Gruppo Readytec - Go2tec - The Digital Box), Silvano Meloni.Rita, che prende il nome da Rita Levi Montalcini, attivata gratuitamente per 90 giorni sul sito del Comune di Chianciano Terme, è stata creata per fornire informazioni ai cittadini, sulle linee guida contenute nel DPCM dell’11 marzo 2020, un servizio innovativo a supporto della comunità unita intorno all’emergenza.Dotato di un sistema di autoapprendimento intelligente il chatbot per il Comune di Chianciano Terme Rita, interagisce con l’utente esterno e fornisce in modo rapido e puntuale la risposta più pertinente alla domanda rivolta, accrescendo con l’esperienza la sua conoscenza di base e, invitando l’utente a essere più preciso nella formulazione della domanda attraverso suggerimenti. Rita è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fruibile da computer, tablet, smartphone e altro device connesso ad internet."Ringraziamo anche Coding Srl di Abbadia San Salvatore per aver gratuitamente inserito nel sito del Comune di Chianciano Terme lo script della chatbot in ogni pagina del sito stesso."