Chianciano Terme: richieste aperte per i buoni spesa per singoli o nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus

Erogazione fino a esaurimento delle risorse. Il modulo e l’avviso pubblico sono disponibili sul sito internet del Comune

I cittadini singoli italiani, comunitari e non comunitari in possesso dei requisiti, o nuclei familiari che si trovano in difficoltà economica in questo periodo di emergenza sanitaria, residenti nel Comune di Chianciano Terme al momento della presentazione della domanda, possono accedere ai buoni spesa o diritto di acquisto per emergenza Covid-19, sostenuti dalle risorse stanziate dal Governo per interventi di solidarietà alimentare.“L’amministrazione comunale di Chianciano Terme - afferma l’assessore alle Politiche sociali, Laura Ballati - è vicina ai cittadini in questo periodo particolarmente difficoltoso per tutti a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Molte le iniziative che abbiamo attivato sino ad ora, realizzate anche in collaborazione con le diverse associazioni di volontariato e con gli operatori della Protezione Civile presenti nel nostro territorio. Siamo pronti ad accogliere le richieste di quanti si trovano in difficoltà economica, per garantire il sostentamento alimentare e di generi di prima necessità a quanti sono in difficoltà” - conclude Ballati.Requisiti e modalità di presentazione della richiesta. L’amministrazione comunale ha stabilito requisiti anagrafici ed economici, le modalità di utilizzo dei sussidi e quelle per presentare la domanda per il buono spesa o diritto di acquisto per emergenza Covid-19. La domanda va inoltrata direttamente al Comune di Chianciano Terme. L’avviso con tutte le indicazioni e il modulo per presentare la richiesta sono già disponibili da ieri sera (2 aprile) sul sito internet del Comune di Chianciano Terme. I sussidi saranno erogati fino a esaurimento delle risorse messe a disposizione. I buoni spesa saranno assegnati: a nuclei familiari, anche con un solo componente, che, nel mese di marzo 2020 non abbiano percepito alcuna erogazione in denaro; a nuclei familiari in cui sia stato percepito un introito, a qualunque titolo, fino a 400 euro, al netto del canone d’affitto pagato o della rata del mutuo per la casa di residenza; a nuclei familiari in cui sia stato percepito un introito, a qualunque titolo, tra 400 euro e 600 euro, al netto del canone d’affitto pagato per la propria abitazione o della rata del mutuo per la casa di residenza.La domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare convivente, utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet del Comune ( www.comune.chianciano-terme.siena.it ). Una volta compilata va spedita al Comune di Chianciano Terme o trasmessa via PEC a: comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it o via e-mail a: sociale@comune.chianciano-terme.si.it , oppure può essere consegnata a mano direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Chianciano Terme, in Via Solferino n. 3 (previo appuntamento telefonico ai numeri dell’Ufficio sociale sotto riportati).Sono esclusi dalle misure dell’iniziativa di solidarietà alimentare i nuclei familiari il cui patrimonio mobiliare complessivo (depositi bancari e/o postali, libretti di deposito) superi 10.000,00 Euro al 31 marzo 2020.Come utilizzare i buoni spesa. In caso di concessione del buono spesa, il cittadino dovrà scegliere l’esercizio commerciale (potranno anche essere scelti due esercizi commerciali: uno per l’acquisto di generi alimentari e uno per i prodotti di prima necessità), all’interno dell’elenco degli esercizi pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nel quale intende effettuare l’acquisto. Il budget del buono spesa sarà a disposizione del cittadino direttamente presso l’esercizio commerciale scelto. I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per acquistare generi alimentari, beni di prima necessità e pasti e piatti preparati presso gli esercizi commerciali che hanno aderito. L’elenco degli esercizi commerciali in cui utilizzare i buoni spesa sarà costantemente aggiornato, via via che gli esercizi commerciali aderiranno, sul sito internet del Comune di Chianciano Terme www.comune.chianciano-terme.siena.it.Per informazioni e assistenza rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali o via telefono o per e-mail: Sara Montiani (Responsabile), Tel. 0578652315, e-mail: sara.montiani@comune.chianciano-terme.si.it ; Stefano Grigiotti, Tel. 0578652316, e-mail: stefano.grigiotti@comune.chianciano-terme.si.it ; Simona Nenci, Tel 0578652318, e-mail: simona.nenci@comune.chianciano-terme.si.it.