Convocato il Consiglio comunale di Chianciano Terme per lunedì 18 maggio

La seduta sarà in diretta streaming alle 21 ed il pubblico può seguire da casa

Riprendono le sedute del Consiglio comunale di Chianciano Terme che si era riunito l’ultima volta lo scorso 25 febbraio con una novità; la seduta si svolgerà in diretta streaming, dando così la possibilità, a quanti lo desiderano, di seguire i lavori in diretta da casa propria. Il Consiglio comunale è stato convocato per lunedì 18 maggio alle ore 21,00 (in prima convocazione).Tra gli argomenti all’ordine del giorno: tre ratifiche di variazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; la modifica al programma biennale degli acquisiti di beni e servizi per il periodo 2020/2021; la modifica del programma triennale lavori pubblici 2020/2022 ed dell’elenco annuale dei lavori per il 2020; l’approvazione del progetto di ampliamento e ristrutturazione del capannone artigianale della ditta Santoni di G. & S. Santoni s.n.c.; la modifica al Regolamento comunale per realizzazione strutture temporanee per attività commerciali. Inoltre, si discuterà dell’ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Paolo Piccinelli del Gruppo consiliare “Insieme per Chianciano Terme” in merito all’istituzione di un tavolo di crisi finalizzato al confronto, tra Amministrazione comunale, consiglieri comunali dell’opposizione e categorie economiche di Chianciano Terme, finalizzato ad individuare interventi a difesa del tessuto sociale ed economico e sulla visione strategica di medio e lungo termine conseguente all’emergenza sanitaria da COVID-19.Il pubblico potrà seguire i lavori della seduta del Consiglio comunale di Chianciano Terme in diretta streaming, collegandosi alla piattaforma Meeting di Avaya, resa disponibile dal Consorzio Terre Cablate di Siena per la diretta streaming dei Consiglio comunali di vari Comuni della provincia di Siena e dove vengono conservate anche le registrazioni in un archivio dedicato. Il link per seguire la seduta del Consiglio Comunale di Chianciano Terme, il prossimo 18 maggio 2020, alle ore 21, è il seguente: https://meetings.avaya.com/portal/tenants/914007641/recording/?ID=672624d5-598c-4a81-a743-8b79f8433376 Per seguire digitare il seguente PIN: 1805