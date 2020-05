Intervento programmato alla rete idrica di Chianciano

Nuove Acque rende noto che martedì 19 maggio è stato programmato un intervento alla rete idrica di Chianciano per il collegamento di una nuova condotta in via della Foresta.Dalle 8.30 alle 14.30, si potranno verificare temporanei abbassamenti di pressione e sospensioni dell’erogazione idrica in via Galilei, via Le Piane, via Volta, via Visconti, via Montale, loc. Poggio Bacherina, strada Vecchia Senese, via Roncacci, via Fermi, strada Vicinale Foce, via Concetto Marchesi, via Mencattelli, via Leopardi, via Verdi, via Pirandello, via del Giglio, via Baccelli, via della Macerina, via Alfieri, via Carducci, strada del Morellone, strada dei Morelli, strada dei Vepri, SP 19, via di Chianciano, zona artigianale, SP 146.Ripristinando il servizio, potranno verificarsi momentanee fuoriuscite di acqua torbida.