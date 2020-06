Ambiente e benessere: a Chianciano Terme presentazione di ''Caminantes'' la Carta degli itinerari e sentieristica

A seguire inaugurazione dei percorsi con passeggiata sul “Sentiero delle Acque” e poi ingresso gratuito alle Piscine Termali Theia

Da alcuni anni il Comune di Chianciano Terme, in collaborazione con i professionisti del trekking e guide ambientali, sta lavorando alla sistemazione di una serie di itinerari per l’implementazione della sentieristica. Gli itinerari, completamente agibili sia a piedi che in montainbike, sono tutti mappati, segnati e georeferenziati e facilmente individualibi grazie ai numerosi pannelli informativi che si trovano lungo i tracciati.Ora l’Amministrazione comunale aggiunge un altro strumento per stimolare e facilitare la percorribilità dei sentieri: “Caminantes”, la Carta degli itinerari e sentieristica di Chianciano Terme e dintorni. La Carta sarà presentata domenica 14 giugno alle ore 9.30 davanti l’ingresso delle Piscine Termali Theia; seguirà una passeggiata di inaugurazione della sentieristica sul “Sentiero delle Acque”, un percorso di 7 Km., con un dislivello di 214 metri, che parte e si ricongiunge proprio all’ingresso delle Piscine Termali, adatto a tutti ma predisposto e reso funzionale, in particolare, per persone affette da diabete. Al termine della camminata Terme di Chianciano offrirà, a tutti i partecipanti, l’ingresso gratuito alle Piscine Termali Theia per un bagno rigenerante. Per la giornata intensa, quella di domenica prossima, che intende valorizzare il territorio di Chianciano Terme con le sue acque salutari e le bellezze naturalistiche e paesaggistiche, è consigliabile abbigliamento e scarpe adatte al trekking.La carta degli itinerari e sentieristica di Chianciano Terme e dintorni “Caminantes”, in italiano ed inglese, è stata realizzata dal Comune di Chianciano Terme in collaborazione con l’associazione Green Life Activity ASD. I percorsi, alcuni dei quali dai nomi suggestivi e rievocativi della tradizione e dei personaggi locali, come “il Sentiero di Nonna Nella”, sono stati individuati e realizzati grazie al lavoro di Giuseppe Daniele (Guida Energetico Ambientale - come ama definirsi), Ferdinando Raimondo (Guida Ambientale Escursionistica) e alla preziosissima e indispensabile collaborazione e passione di Fabrizio Marchi e di tutta l’Associazione Green Life Activity ASD.“Chianciano Terme è la destinazione ideale per vivere esperienze autentiche e contemporanee, per seguire corretti stili di vita e fare attività all’aria aperta - afferma il sindaco Andrea Marchetti - e la Carta escursionistica, che traccia ben 130 km di sentieri, accompagna alla scoperta delle bellezze naturali, storiche e culturali del nostro territorio. Al termine della camminata - conclude Marchetti - Terme di Chianciano, che ringrazio, offriranno l’ingresso gratuito alle Piscine termali Theia per un bagno rigenerante a tutti i partecipanti; quindi a tutti gli appassionati di trekking, non rimane che indossare scarpe adatte e preparare lo zaino aggiungendo costume, ciabatte e accappatoio”.Il progetto della sentieristica è partito alcuni anni fa grazie al lavoro dell’ex assessore allo sport Andrea Morganti e la carta escursionistica rappresenta un ulteriore strumento per quanti amano il trekking. Tra i percorsi/anelli escursionistici che si possono praticare, sia a piedi che in montainbike, ne segnaliamo alcuni: il Sentiero 01 - Anello corto di Chianciano Terme (7 km con un dislivello di 214 m in salita); il Sentiero 02 – Anello Chianciano Terme / Convento dei Cappuccini a Montepulciano (10,3 km con un dislivello di 268 m in salita); il Sentiero 03 – Anello Chianciano Terme / Montepulciano (10,6 km con un dislivello di 226m in salita); il Sentiero 04 - Anello Chianciano Terme Località La Foce / Riserva Naturale di Pietraporciana (12,8 km con un dislivello di 330 m. di salita); Sentiero 05 - Anello Chianciano Terme / Riserva Naturale di Pietraporciana (7 Km con un dislivello di 358 m. di salita); il Sentiero 06 - Chianciano Terme / La Foce (8,4 km.); il Sentiero 07 - Chianciano Terme / Sentiero della Bonifica / Lago di Chiusi (15,4 Km.). I percorsi sono stati inseriti anche nel sito Outdooractive¸ la piattaforma più grande d´Europa per le attività Outdoor con oltre 160.000 itinerari da esplorare in estate e in inverno, muniti di dati tecnici (difficoltà, lunghezza e durata del percorso, dislivello, ecc.), del profilo altimetrico, della mappa con il percorso segnato, della traccia GPX e delle descrizioni.Questo il sito: www.outdooractive.com/it