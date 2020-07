Badante ruba ad anziano 15mila euro: arrestato e incarcerato a Santo Spirito

Alle 6.30 di questa mattina, sabato 4 luglio, a Chianciano Terme, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un decreto di sospensione cautelativa della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, derivante da condanne per altri reati, emesso giorni fa nei confronti di un 53enne italiano, residente nella città termale e hanno provveduto al suo arresto.Stando a quanto ricostruito, a seguito di una circostanziata denuncia formalizzata presso il Comando della Polizia Municipale di Chianciano da alcuni familiari di un 75enne nato a Chiusi e residente a Chianciano, e alle successive indagini sui movimenti bancari condotte dai carabinieri, nel periodo del lockdown la persona arrestata, nella propria mansione di badante dell’anziano, ha prelevato dal conto corrente dello stesso - del quale aveva la materiale disponibilità per causa di forza maggiore e assenza di alternative -, illecitamente in più occasioni circa 15.000 euro, coi quali aveva tra l’altro acquistato un’auto in seconda mano, compiendo pertanto nei confronti della vittima atti idonei a configurare il reato di circonvenzione di incapace.L'’arrestato è stato condotto alla caserma dei carabinieri di Chianciano per la redazione dei verbali delle operazioni compiute, e successivamente tradotto al carcere di Santo Spirito a Siena.