Chianciano Terme riparte da Federico Fellini

Rassegne, mostre e musica per i cento anni dalla nascita del Maestro



Sarà uno spettacolo di improvvisazione teatrale ad aprire a Chianciano Terme, venerdì 24 luglio, un ricchissimo cartellone di eventi realizzati e prodotti dalla Cooperativa Combo. Teatro, ma anche cinema, musica, mostre ed incontri per animare la cittadina termale dopo il lungo periodo di lockdown.

Punta di diamante della rassegna, che si snoderà nei luoghi simbolo di Chianciano, il festival dedicato a Federico Fellini nel centenario della sua nascita.



Al grande regista, che amava trascorrere lunghi periodi al Grand Hotel di Chianciano e che si ispirò proprio alle Terme del posto per il suo film capolavoro, sarà dedicata infatti una rassegna di film sotto le stelle (6, 13, 20 e 27 agosto), Corto Fiction e il Festival Fellini Inedito.



Evento nell’evento, la mostra legata alla scoperta di 65 fotografie inedite dal sopralluogo per la sequenza del Divino Amore/Le Notti di Cabiria, film Oscar del 1957; si tratta di scatti che raffigurano il Santuario del Divino Amore, non lontano dalla capitale, uno dei luoghi di culto più amati dai romani e che sono stati pubblicati da Jonathan Giustini nel suo ultimo volume.



Ospiti della rassegna estiva di Chianciano anche due personaggi molto amati dal grande pubblico: venerdì 7 agosto al Parco dell’Acquasanta Simone Cristicchi, in collaborazione con LST teatro, porterà in scena le sue Marocchinate, mentre domenica 13 settembre Antonella Ruggero, accompagnata al piano da Mark Harris, si esibirà nella piazzolina dei Soldati, proprio nel cuore del centro storico di Chianciano Terme.