''Lotteria Chianciano Terme'': primo premio una Ford Fiesta nell'iniziativa della Misericordia

3.000 biglietti a 5 euro l’uno per la lotteria i cui biglietti saranno estratti il 30 settembre



Sta per partire la “Lotteria Chianciano Terme”, un’iniziativa organizzata dalla Confraternita di Misericordia di Chianciano Terme a cui hanno aderito il Comune di Chianciano Terme e diverse associazioni di categoria della stazione termale (Pro Loco di Chianciano Terme, Articolo 93, Confesercenti, Confcommercio, CNA). In palio, come primo premio, una autovettura Ford Fiesta 1.1. 75 CV benzina Connected; il secondo premio è un soggiorno di quattro notti per due persone a Chianciano Terme; il terzo premio, due ingressi con cena alle Terme Sensoriali.



I biglietti in totale sono solo 3.000 e si possono acquistare a 5 euro ciascuno. L’estrazione della lotteria verrà effettuata presso la Sala consiliare del Comune di Chianciano Terme mercoledì 30 settembre 2020 alle ore 10, alla presenza delle istituzioni. Inoltre, chi acquista un biglietto ha diritto allo sconto del 10 per cento sugli acquisti effettuati (biglietti non cumulabili), presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa, facilmente individuabili in quanto espongono la locandina di adesione all’ingresso.



“Con questa iniziativa - afferma l’assessore alle Attività produttive del Comune di Chianciano Terme, Fabio Nardi - vogliamo dare un valore aggiunto a quanti, residenti e turisti, fanno acquisti nei negozi della città termale che, presentando il biglietto della ‘Lotteria Chianciano Terme’ ricevono uno sconto del 10 per cento sugli acquisti effettuati nel negozio scelto. Un incentivo in più per coloro che acquistano negli esercizi convenzionati con un primo premio importante”.



I biglietti saranno reperibili in tutte le attività commerciali convenzionate di Chianciano Terme che hanno aderito, ma anche presso le due sedi dell’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica (Piazza Italia n. 67 e Via Casini n. 27) e le strutture di Terme di Chianciano S.p.A. (Parco Acquasanta, Piscine termali Theia).